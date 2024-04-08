粉嶺高球場｜哥球會反對用球場地起公屋：國際賽事不會來港比賽

國際高爾夫球盛事「LIV Golf 香港2024」於上月8至10日在粉嶺高爾夫球場舉行。香港哥爾夫球會指，盛事為本港帶來巨大的經濟效益，對於去年政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地後擬建公營房屋，球會指重申反對，「冇咗呢32公頃土地，國際賽事主辦方絕對唔會考慮我哋」。



在粉嶺高球場舊場被收回後，哥爾夫球會會員目前只可在另外兩個球場打波。（夏家朗攝）

「LIV Golf 香港2024」作為LIV巡迴賽在亞洲的首站，吸引一班世界頂級高爾夫球手參加，當中包括現役世界排名第三、2023年美國大師賽得主拉姆（Jon Rahm）、前世界第一、2020年美國大師賽贏家莊臣（Dustin Johnson）、2020年美國公開賽冠軍德尚博（Bryson DeChambeau）及6座四大賽冠軍得主的米基遜（Phil Mickelson）等。

香港哥爾夫球會會長郭永亮說：「如果冇咗呢32公頃土地，國際賽事主辦方絕對唔會考慮我哋。」（夏家朗攝）

哥球會會長：比賽為香港帶來極大曝光率

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，今次盛事為本港帶來巨大的經濟效益，有116名中外記者參與報道，為香港帶來極大的曝光率，而活動相關社交平台上的影片有超過3,600萬點擊。他表示，國際球手在社交平台上分享在港的經歷和感受，如參觀故宮、食盆菜等活動，起到軟性宣傳的作用，提升了香港國際上的知名度。

郭永亮稱在舉辦「LIV Golf 香港2024」後，收到主辦方的建議，表示在場地和設施方面需要提升。他續指，政府收回的32公頃土地中，包含8個球洞，幸好今次政府借出這32公頃土地，才能成功舉辦這次國際盛事，「如果冇咗呢32公頃土地，國際賽事主辦方絕對唔會考慮我哋」。

要求政府回復三個原有球場共18個球洞

政府去年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃的用地，當中9公頃擬作興建公營房屋的用途，其後城規會修改為「未定土地用途」。郭永亮表示，香港要做到主辦方的要求，需要資源、資金和政策上的支持，在配合主辦方的要求，強化場地和設施，提升國際競爭力，他希望政府能給予更多支持，回復三個原有球場，共18個球洞。

問及政府把32公頃當中的9公頃作興建公營房屋的用途，郭永亮稱，一直都支持政府解決房屋問題，但認為政府可以有其他土地的選擇，未必要用這塊地來興建公屋，「希望政府可以重新考慮下點樣最佳咁利用呢塊土地」，正努力尋求能可以多方共融使用32公頃用地。

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哥球會稱投資數千萬元去完成賽事 事後五成草地重鋪

郭永亮表示，政府大部分的資源和資助都「落唔到球會」，政府的盛事基金都給予香港哥爾夫球總會和LIV Golf主辦單位，而球會則投資港幣數千萬元去完成賽事。他指在賽前和賽後都要付出巨大的支出，例如賽後有五成的草地需要修復，都要大量金錢和時間去進行，因此現在草地的修復會影到會員的使用。

郭永亮認為是次「LIV Golf 香港2024」對高爾夫球運動的產業和香港的經濟效益，都有正面的影響。（夏家朗攝）

郭永亮：球會在LIV Golf 香港2024無賺錢

郭永亮續指，雖然是次盛事球會並沒有賺錢，但仍然認為是次盛事對高爾夫球運動的產業和香港的經濟效益都有正面的影響，希望政府能提供更多支持。他表示，「LIV Golf 香港2024」一共有52位來自世界各地的球星，而他們都對香港有很好的印象，並有球星指會在今年11月再次來港參與高爾夫球公開賽。