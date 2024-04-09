首個電子的士支付平台推出　支援18種付款　支付寶要付3.5%手續費

的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」今日（9日）召開記者會，指Taxi Pay成為首個獲運輸署批准電子的士支付平台，已在1,500輛的士安裝，計劃今年在全港8,000部的士上安裝；平台支援多達18種支付方式，但使用支付寶則需要支付3.5%附加費，稍後才加入八達通支付方法。



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的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」今日公布，指Taxi Pay智能電子的士咪錶符合政府標準，獲准於香港的士上使用，為首個獲運輸署批准電子的士支付平台。Wonder創辦人顏林胤指，的士電子支付對不論是旅客或是本地人帶來方便，避免沒有帶現金或不夠現金找續的情況出現。

乘客可選兩種電子支付方式 銀聯享9折優惠兼免手續費

Taxi Pay電子咪錶可同步連線線上付款和線下頁面，乘客可使用兩種方法進行電子的士支付：於的士內的支付設備上輕觸付款；或掃描車廂內的二維碼，在付款頁以18種支付方式進行付款，包括，銀聯、雲閃付、Master、JCB、Visa、支付寶、Apple Pay和Google Pay等，未來亦會加入八達通支付方法。當中，大部分支付方式都免手續費，但使用支付寶則需要支付3.5%附加費。

的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」今日（9日）召開記者會，指Taxi Pay成為首個獲運輸署批准電子的士支付平台，已在1500輛的士安裝，並支援多達18種支付方式，亦計劃今年在全港8000部的士上安裝。（梁鵬威攝）

為期兩個月的首階段設有乘客優惠，使用銀聯支付車資可獲9折優惠兼免手續費，乘客只需以任何銀聯卡及雲閃付進行電子支付即減10%，無需登記。此外，使用 JCB、Visa、MasterCard、WeChat Pay、Discover,、Diners及轉數快均可免手續費，優惠期至2024年6月30日。

的士司機可免費更換智能電子咪錶、智能收款機 數量有限 送完即止

Taxi Pay在首階段的「早鳥搶先體驗期」會免費為的士車主更換首款通過政府檢驗的智能電子的士咪錶及智能收款機，總值8,600元。另外，亦會同時為司機安裝手機應用程式「Driver Assistant 司機助理」作個人電子收款及接單平台，的士司機可自由選擇以哪種渠道進行收款。免費智能電子的士咪錶及智能收款機數量有限，送完即止。顏林胤指，及後會再商議是否會增加免費安裝名額。

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「Driver Assistant 司機助理」為一款整合多個叫車平台訂單的應用程式，包括但不限於悅行出行、微信開發小程序、支付寶小程序、香港出行、快點、Al Taxi及Jek等等。司機可在應用程式內接收大量訂單，提高生意成效。「Driver Assistant 司機助理」可根據司機的GPS定位，計算哪個地方會較多乘客，並自動接單，減低空車成本及等待時間。

另外，Wonder x Taxi Pay推出兩款自營叫車平台，Jek以及香港出行，便利需要電子支付的乘客，提供叫車服務，即時為乘客招來支援電子支付的的士，進一步提高服務便利性。