女工修樹工作台折斷死因　同事憶述急墜一刻　閉目坐下覺胸背劇痛

兩名康文署樹木組技工在離地約10米高位置修剪樹木時，工作台疑突然折斷急墜，引致55歲女技工重傷死亡，另一名男技工則受傷獲送院。死因庭今（10日）就事件召開研訊，受傷的男技工供稱，當日他與事主被指派到水街修剪樹木，事主負責鋸樹和控制工作台，他則負責將鋸斷樹枝拋到地上。惟工作約5分鐘後，工作台突然急墜，男技工感到胸背劇痛並呼吸困難，未有留意事主情況。他之後獲送院，發現其胸口斷了共6條肋骨。



死者曾賽茹（下稱：曾），於2021年8月18日在德輔道中和水街交界，在工作台修樹期間身亡，終年55歲。是次死因研訊不設陪審團，康文署及機電工程署被列為有利害關係方；另死者丈夫及三子女有列庭參與研訊。

死者曾賽茹的丈夫與子女均有出庭死因研訊。(劉安琪攝)

曾的兒子劉鎧華供稱，曾於1966年在內地出生，1993年來港定居，此後與丈夫及兒女共一家五口居住於筲箕灣。 曾案發時為康文署的樹木技工，平日不煙不酒，熱愛運動和爬山。

主控指示陳與曾拍擋鋸樹

時任港島區樹木組技工陳晚敬供稱，他案發時與曾隸屬同一工作小隊。他們當日早上8時半接受主管曾嘉傑訓示，曾和陳稍後拍擋鋸樹。陳一隊人隨後乘坐工程車AM4925，於9時15分到達德輔道中和水街交界。主管下車視察環境後，指該地樹技太近民居，指示他們兩人負責修剪樹木。

當時工作台升至離地6至8米

陳續指，他們當時穿戴頭盔、護目鏡、手套和工作台，並扣上連接工作台的安全帶後，先後進入工作台。曾控制工作台升高約6至8米，然後開始將鋸樹，之後待陳將鋸下的樹技拋至地上，曾再繼續鋸樹。

陳共斷了6條肋骨

約5分鐘後，工作台突然下墜。陳即坐下並合上眼睛，感到胸背劇痛並呼吸困難，之後僅能以手勢向到場的救護員表示自己仍清醒。他其後獲送院治理，發現左右胸口斷了共6條肋骨，留醫至同月21日出院。

修樹工人陳晚敬(前)稱當日與死者曾賽茹拍擋修樹，惟工作台升至離地6至8米時突然急墜，他亦斷了6條肋骨。(劉安琪攝)

晚上才知曾已死

陳續補充指，他當時未有留意曾有否受傷，至晚上才知道曾因事件離世。陳又稱不清楚工程車事發前有否進行維修，工作時未發現工程車有任何異樣，但確認曾在發生時正在觀察樹木，其手上並無樹枝。

工作台不會超出承重量

陳其後在家屬提問下，確認涉案工作台並無安全掣，即無法在工作台升高後鎖定位置。陳另透露，他們在工作時會將樹技分細鋸斷，故工作台不會超出其承重量。

案件編號：CCDI-716/2021(MC)