華豐大廈三級火｜樂善堂公布向死者家屬及受影響災民提供經濟援助

佐敦華豐大廈今早（10日）發生三級火，釀成至少五人死數十人傷。九龍樂善堂對火警意外深表關注，對死傷者家屬及受影響災民予以深切慰問，「樂善關懷基金」將為意外中受影響之死者家屬提供50,000元之經濟援助及每戶受影響災民予以5 ,000經濟援助盼能為受影響的家屬及災民提供即時緊急經濟支援 ，以解燃眉之急。



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「樂善關懷基金」成立於2010年，旨在為因突發事故或災難而陷入經濟困境之人士或家庭提供緊急經濟援助，務求做到「及時雨」，為有需要人士解決燃眉之急。基金成立至今，已援助逾千戶有需要家庭， 援助個案 當中包括 大埔 車禍 、 旺角花園街大火 、土瓜灣馬頭圍道塌樓事故 、牛頭角迷你倉大火等。

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