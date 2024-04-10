華豐大廈｜後樓梯積雜物　未遵辦消防安全指示　業主斥賓館阻撓

佐敦華豐大廈今日（10日）發生致命三級火，造成多人死傷。華豐大廈過去曾捲入僭建物風波，有不具名的業主表示，大廈多年前已收到屋宇署按《消防安全（建築物）條例》發出「消防安全指示」，要求不符合的舊式綜合用途及住用建築物業主，進行消防安全改善工程。不過他批評，法團在招標後遭不少管理賓館的法團委員因價錢反對維修，最終至今仍未能成事。



他形容大廈日久失修，管理問題嚴重，「你諗到咩問題佢都有。」他續指，走火通道及天井不時堆積垃圾，衣櫃、床墊等，慨嘆以往提出過多項改善住宅大樓安全，惟要成事卻有阻力極大，批評不少賓館負責人只希望「慳得一蚊得一蚊」，令維修安全工程難以進行。



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消防處今日指出，華豐大廈內有不少持牌賓館及劏房，令火勢蔓延不同樓層。前業主立案法團主席盧先生透露，大廈多年前已收到屋宇署按《消防安全（建築物）條例》發出「消防安全指示」，要求不符合的舊式綜合用途及住用建築物業主，進行消防安全改善工程。

數年前堆積垃圾，衣櫃、床墊 前法團主席稱未改善

據盧先生提供相片，數年前華豐大廈的走火通道及後樓梯情況惡劣，走火通道及天井不時堆積垃圾，衣櫃、床墊等。他指，現時的情況有稍為改善，但仍不時有大型傢俱被棄置在走火通道，「前幾日先有管理員打嚟問我樓梯個櫃係咪你？」

他補充，天井的情況亦相若，不時有人將飯盒甚至床墊掟落天井，加上日久失修，石屎剝落嚴重，大廈底樓的喉渠曾被人改裝，令到地渠不時淤塞，「塞完又通，通完又塞。」

指接獲「消防安全指示」多年 法團未能處理

他表示，法團在收到「消防安全指示」後曾招標維修，惟在報價階段已遭管理賓館的法團委員以價錢高昂為由反對，最終拖拖拉拉至今發生火警仍未能成事，「個資助計劃（消防安全改善工程資助計劃）都就嚟無喇，𠵱加又話搞返招標。」

他續指，大廈有不少劏房及賓館，難以管理導致日久失修問題嚴重，「你諗到咩問題佢都有。」

斥賓館負責人只想「慳得一蚊得一蚊」

他表示，曾希望安裝閉路電視及再另聘清潔公司以改善情況，惟最終都是無功而回，而管理賓館的法團委員亦對安裝閉路電視監察棄置垃圾的情況不同意，不想另花金錢去改善情況。

他慨嘆，自己在位期間曾提出過多項改善住宅大樓安全，惟要成事收到的阻力極大，批評不少賓館負責人只希望「慳得一蚊得一蚊」，令維修安全工程難以進行，「我當然想大廈靚、想大廈衞生，但佢哋喺到我做唔到嘢㗎。」