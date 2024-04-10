黎智英案｜李宇軒稱從未見或聯絡黎智英　亦無向Mark Simon提制裁

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（10日）踏入第57天，「12港人」之一的李宇軒第14天作供，開始接受辯方盤問。李庭上確認，他從沒有和黎智英見面，兩人亦沒有任何對話或訊息對話。至於黎的助手Mark Simon，則只見過一次面。兩人曾在WhatsApp群組對話，但當時只講及和美國參議員Rick Scott見面的事。他確認從沒有和Mark Simon講及制裁中港，對方也沒有向他作過任何指示。



李宇軒在辯方盤問下認從未與黎智英會面。（資料圖片）

只與Mark Simon見過一次面

李續指，於2019年9月29日在港和美國參議員Rick Scott會面時，Mark Simon亦在場，但對方並沒有太多發言，這是他唯一一次見過Mark Simon。該次會面是要令Rick Scott更清楚香港的情況，希望美國方面有所行動，但李宇軒和其他人當時未有提出特定要求。此外，他和Mark Simon曾於兩個WhatsApp群組對話，但該兩個群組只是談及和Rick Scott見面的事項。

沒有提及制裁和封鎖中港

他確認，從沒有和Mark Simon講及制裁和封鎖中港，亦沒有談終止司法互助協議，Mark Simon也沒有向他作任何指示。

李宇軒又稱，只是見過Mark Simon一次面，從未向他提及制裁等事。(資料圖片)

從沒從Mark Simon收取款項

眾籌方面，李宇軒指陳梓華曾經為第一次「G20峰會登報」眾籌，和第三次「G攬」眾眾籌墊支。其中第三次眾籌，當時眾籌所得的款項，由眾籌平台轉帳至Mark Simon的戶口，其後再轉至「The Project Hong Kong Trust」的戶口。而根據賬目，於2019年9月30日，眾籌平台把177萬美元，轉帳至Mark Simon的戶口。李確認自當天後，除了Mark Simon從眾籌所得的款項中，把其中50萬元轉至李宇軒的戶口，他便沒有從Mark Simon收取款項。

辯方繼而問李自2019年9月30日後，是否也沒有收取黎智英的款項，李回應：「從來都無。」

本案4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022