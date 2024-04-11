華豐大廈三級火｜議員促盡快修例　容政府為部分舊樓代辦消防工程

60年樓齡的佐敦華豐大廈日前發生三級火，造成5死40傷。立法會議員楊永杰今日（11日）在港台節目表示，《消防安全(建築物)條例》的修例工作刻不容緩，倡議政府盡快通過條例，以賦權消防處和屋宇署先為未遵從「消防安全指示」或「符合消防安全令」進行代辦工程，改善消防設備，然後再向業主收取相關費用。



而建築測量師何鉅業亦表示，現時香港有約萬棟舊樓，當中六成都未做消防改善工程，建議政府在分優次時，可先處理大廈用途複雜、管理混亂，以及失修的舊式物業。



商住混合同一樓層有住宅商鋪 大廈用途混亂欠管理

建築測量師何鉅業今日在港台節目《千禧年代》中指出，得知華豐大廈有部分樓上住宅改為樓上舖和賓館，大廈用途混亂，讓大廈的業主法團難以管理，亦難就安裝消防安全工程達成共識，加上大廈欠缺日常保養和維修，因此埋下火災的種子。

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大廈無法團 難有人牽頭做消防安全工程

立法會議員楊永杰在同一節目中指出，香港普遍的舊式物業都未做好「消防安全指示」，因不少大廈沒有業主法團，或法團業主已是長者或離世，難有人牽頭做消防安全工程，有大廈甚至沒有防煙門，如要整座大廈改裝成合防火規格，將是大規模工程，如無政府介入牽頭做，相信這些無法團的大廈會難以做到。

何鉅業拆解業主沒主動做工程原因

何鉅業在節目中亦提及，有大廈是沒有消防灑水系統亦無消防喉轆，如要加裝，則需重新安裝水缸以及天花板上的花灑，不過大型水缸有9立方米，佔地甚廣，而且費用高昂，連同喉管安裝要過百萬元，讓業主有理由拒絕安裝，「好多人話做唔到，無空間唔做」；加上即使政府有資助安裝防火設備，但他指資助上限是一半，最多七成，業主始終都要自己付部分費用安裝，導致業主沒有主動積極性去做。

他認為如能通過《消防安全(建築物)條例》的修例草案，讓政府先為舊式物業安裝，然後業主再向政府付費的政策屬好事，但他擔心「做咗先係好，但做得哂？」因香港有約萬棟舊樓，當中有六成都未做好防火設備；如要排次序，他認為應優先處理大廈用途混亂、管理混亂及經常失修的舊樓。

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促政府儘快通過修例 先牽頭做高樓層舊樓

至於楊永杰認為通過上述的修例草案一事是刻不容緩，由政府在2021年提出修訂法例賦予屋宇署及消防處「入場權」，至今已3年，政府應盡早通過修例，優先為單棟、無業主法團且12層以上的舊樓先代辦消防安全工程，因高樓層的舊樓不能拉街喉上樓供水，需重新設計消防系統，有較大安全憂患；而矮樓層的舊樓則可用街喉來駁水救火，安全憂患較高樓層舊樓低，因此可後處理。

倡議加强罰則變刑事 整棟大廈的業主都要受罰

至於沒遵從「消防安全指示」的罰則，他認為要視乎大廈法團情況來加強，如大廈的法團在收到指示後，能證明有努力聯絡不同業主處理問題，就算真的未能遵從指示，亦應酌情處理；但如果法團是有能力處理但不處理，則需加强罰則，不再只是一筆過罰款25,000元及每日2,000元，應考慮將其變成刑事罪，整棟大廈業主都會受罰而不只是法團。