DSE｜考評局就「監考易」失靈致歉　方保僑質疑負載測試不足

中學文憑試2024（DSE）首個核心科、中文科今日（11日）開考，第一節考試時，第二代公開考試支援系統（PESS2）內的監考程式「監考易」未能暢順運作，考評局今晚（11日）回應事件，對監考人員造成不便表示抱歉，又指監考易未能暢順運作，是因為程式在全面運作期間，當系統處理大量數據流量時，表現未如理想，局方正全力跟進事件，適當更新程式。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，考評局理應在事前知道同一時段有多少人使用程式，「無理由事前唔知」，認為事前系統的負載測試定有不足。



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今屆中學文憑試開始應用第二代公開考試支援系統（PESS2），考生須用「報到易」手機應用程式簽到，而監考員則用監考易核對考生身份，在今早的中文科考試，有部份考場無法使用監考易。

考評局指處理大量數據流量表現未如理想

考評局回覆指，據試場報告，大部份考生在第一節考試能夠使用報到易程式自行報到，但該系統內的監考程式監考易未能暢順運作，使部份監考員未能登入系統以執行所需要的考務程序，主要涉及監考員確認考生的報到紀錄及點算答卷。

局方指，已即時啟動預定的應變方案，試場主任和監考員改用人手進行有關考務程序，並順利完成。考評局對監考人員造成不便表示抱歉，惟強調所有試場均能依時開考，並如期完成考試。

考評局稱已檢視「監考易」程式未能暢順運作的原因，發現程式在全面運作期間，當系統處理大量數據流量時，表現未如理想，引致監考員未能順暢地使用程式的不同功能，正全力跟進事件，適當更新程式，改善數據流量處理，提升系統表現。

因英文科考試將於明日（12日）如常舉行，為確保考務人員順利完成考務工作，並能夠使用監考易程式的更新版本，考評局已通知學校最新的相關安排，包括：

1.試場必須使用考評局提供的兩部監考手機，並分別分發予原校及外監考員使用

2.試場主任可在明日早上7時半登入PESS2，並安排技術員更新「監考易」程式至最新版本

3.考生可如常繼續使用「報到易」程式自行簽到



方保僑表示，考評局理應在事前知道同一時段有多少人使用程式，認為今次事故與事前系統的負載測試定不足有關。（資料圖片）

方保僑：無理由事前唔知幾多人用

考評局承認監考易未能暢順運作，是因系統處理大量數據流量時，表現未如理想，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，考評局理應在事前知道同一時段有多少人使用程式，「無理由事前唔知」，認為事前系統的負載測試定有不足。他又指，有些場地的網絡或不不穩定，也有機會影響他們使用監考易，「佢都分唔到係上唔到，定個程式唔得。」

方保僑建議，政府的資科辦應延伸其「保護罩」，為考評局這類法定機構提供協助，包括就其電子服務做評估、測試和安排後備方案，「出錯嘅機會會細啲。」