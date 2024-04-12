DSE｜報到易耗資900萬　僅半考生成功簽到　考評局稱壓測結果良好

中學文憑試（DSE）採用「報到易」和「監考易」手機應用程連續兩日失靈，多個考場須改以人手點名。



考評局晚上會見傳媒交代事件，秘書長魏向東宣布，明日起停用「監考易」，並改用人手核實考生及點算答卷，主因是「監考易」涉大量數據及相片，令系統「JAM（堵塞）咗用唔到」。考評局指，整個系統耗資接近900萬元，事前有做壓力測試，結果「係Promising（良好）」，不過，最終仍出現「估唔到嘅問題」，會與承辦商調查成因。



考評局秘書長魏向東（圖左起）和公開考試總監麥勁晚上會見傳媒交代。（梁鵬威攝）

考評局兩年前開發第二代公開考試支援系統（PESS2），包括「報到易」及「監考易」手機應用程式，今年正式全面使用，卻出現問題。考評局秘書長魏向東晚上交代，指4月9日及10日考試運作順暢，至昨日中文科考試亦初期運作順利，8成考生亦能使用，直至至監考員使用「監考易」時，因涉大量數據及相片，「JAM（堵塞）咗用唔到」，故最後用預定後備方案、即人手點算，令考試可如期開始及完成，考生無受影響。

他指，考評局與開發承辦商昨日已做大量工作檢視系統，包括升級程式，今日也指示考場監考員更新程式繼續用系統。他稱今日英文科考試情況較昨日已有改善，有更多學校用到程式完成，「但都不如理想，JAM得好多」。

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最多八成試場未能成功使用系統

魏稱，今日英文科考試第一節有約200間學校、即約兩試場成功使用系統，完成所有程序；第二節因被「監考易」拖慢速度，則只有100間完成，「有啲用到少少唔係用唔到，唔係discriminate（區別）邊啲學校用唔到，有啲快啲有啲慢啲」。他指有一半考生成功使用「報到易」，情況與昨日相似，因監考員開啟監考易後變慢，為免影響考試，試場主任建議考生關手機，由監考員幫忙報到。

魏向東亦宣布，由於問題主要存在於「監考易」，考慮要一段時間才解決問題，明日起停用監考易，「報到易」會如常使用，監考員會用人手方式檢查考生身份及輸入資料，對監考員帶來大量不便表示抱歉。

有試場今日更新「監考易」程式新版本後，程式仍無法正常使用。（《香港01》讀者提供）

個半月前曾做兩至三日壓力測試 測試量多於現時考生數量

問及有考生反映未能用「報到易」，為何不停用？魏向東稱因影響運作的是監考易，「報到易」所用流量不大，而且「報到易」方便考生報到，否則往來要考生提前到試場報到。

考評局資訊科技總監崔兆斌補充，系統未有進行第三方壓力測試，而是按照既定程序標準完成。他指壓力測試是在一個半月完成，由承辦商計劃及在局方協助下，於兩三日內完成，結果令人「係Promising（良好）」。

崔又承認系統以雲端作後端數據庫處，而測試量是根據考生數量再加一些，相信非成本影響，「點解做咗壓力測試仲有問題，會同承辦商研究，頭一兩日（考試）loading（負荷）比較細，問題未產生，呢兩日流量大大，產生咗估唔到嘅問題。」

魏向東稱，由於影響系統運作的是監考易程式，所以只停用監考易。(梁鵬威攝)

英文科聆聽卷明日開考，考評局公開考試總監麥勁生表示，考生明日可以續用「報到易」簽到，考場主任須在考試前30分鐘登入試場系統平台，監考員則不用登入「監考易」。

在記錄考生出席時，監考員明日起全部改用紙本點名單。考評局將於明日向考場派發考生編號、座位號碼點名單，監考員須填寫考生出席記錄表，並透過平台輸入記錄；點算答卷也會使用人手方式，當答卷數目正確後，試場主任須寫告書及經校內外監考員簽名核實。

明日聆聽考試設特別室，他稱特別室也不會再用「監考易」，改以試場平台記錄，考生進入特別室原本要用「報到

易」寫明原因，但現要則會用考試報告書紙本紀錄，填完才走。他指監考員用紙本運作不陌生，做法與之前不變。