DSE｜「報道易」系統失靈　蔡若蓮稱不影響考試　籲考生毋須緊張

中學文憑試（DSE）已開考，惟今年應用耗資900萬元的系統連續兩日失靈，考評局昨晚（12日）宣布今（13日）起停用監考員用的「監考易」，考生「報道易」則繼續使用。教育局局長蔡若蓮表示非常關注事件，會精益求精確保DSE順利進行，她又強調「報到易」能否使用都不會影響考試，考生毋須緊張。



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教育局局長蔡若蓮今早在電台節目表示，對考評局系統故障一事非常關注，但過去數天未有因系統問題影響考試，當局仍會精益求精，確保考試順利進行。她提醒考生，無論「報道易」有否出現問題，都不會影響考試，因仍可用人手覆核，故毋須太緊張。

小紅書疑洩考題 蔡若蓮：小心網上故意誤導訊息

對於有指內地社交平台「小紅書」疑有貼文洩漏今年考題，蔡若蓮稱要小心網上故意誤導的訊息，並引述考評局昨日表示，內地考場不可帶手機，其通訊也被屏蔽，故難將照片上傳到網上。

今年DSE會由公民與社會發展科取代通識科，早前有關注指海外院校不承認公民科，蔡若蓮再次強調沒有院校不承認文憑試，質疑說法誤導，又重申全球不少大學都想搶香港的學生，只是部份院校未能及時更新收生要求。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/歐嘉樂攝）

另外，港大校委會昨稱接納專責小組報告，指證據不足以確立校長張翔行為不當。蔡若蓮稱院校的良好管治非常重要，倘出現問題或引起懷疑，校董會必定認真跟進及處理。就港大事件，她稱希望各方汲取經驗，放下事件，同心協力一同推動大學發展。

此外，過去5年患精神病的中小學生人數增超過兩倍，教育局下學年將推出《4Rs精神健康約章》，訂下四個促進精神健康的要素及目標，鼓勵學校關注學生精神健康。

蔡若蓮稱約章是希望整合不同計劃，令學校更有效、全面地減輕各持分者壓力，提高精神健康意識，防止問題惡化。她稱現時所有官立學校已參與約章，冀其他辦學團體、學校均積極參與。她又說精神健康的定義擴闊、社會意識有所提高，令以往未能找出的個案均能找出來，故令個案數字倍增。