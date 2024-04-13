九龍城潑水節｜城南道潑水會否違法？麥美娟：唔使講到呢個地步

九龍城潑水節嘉年華於賈炳達道公園籃球場舉行，潑水環節於今日下午2時正式開始，場內只有工作人員站崗，並沒有警員駐守，預覽開始前，球場外有數十人等候入場玩水。



民政及青年事務局局長麥美娟表示，不認為將潑水節由城南道移師到球場內舉行，會失去以往傳統。她指，城南道舉辦車尾箱市集，公園籃球場辦潑水節，能將活動擴展至更大規模，更能帶動地區經濟及人流。



九龍城賈炳達道公園和城南道一帶昨日（12日）起，舉辦一連三日的嘉年華活動，包括泰式市集、潑水體驗、泰拳演示等。潑水環節則於下午兩時，在公園籃球場舉行。

政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟及泰國駐香港總領事吳豐燦等均有出席活動，並參與潑水環節。卓永興及吳豐燦與現場工作人員，試玩的嘉賓用水槍「激戰」約10分鐘，全身濕透後才離開。

民政及青年事務局局長麥美娟在體驗潑水節後見傳媒，她形容現場氣氛十分熱烈，見到現場試玩的嘉賓很享受玩水，不認為將潑水節由城南道移師到球場內舉行，會失去以往傳統。她指，城南道舉辦車尾箱市集，公園籃球場辦潑水節，能將活動擴展至更大規模，相信更能帶動地區經濟及人流。