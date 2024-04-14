「係咪嬲咗我」協恩女生屢奪辯論獎　讀政政現任職聯合國研AI

近日彈起的2011年小學辯論賽影片，反方協恩中學附屬小學女學生的團隊連番質問正方油蔴地天主教小學（海泓道）第一副辯男生「你係咪嬲咗我呀」，引來熱議，13年過去，主角長大後情況如何？



當日擔任「結辯」，首向正方問「係咪嬲咗我」的阮曙淇後來直升協恩中學，繼續參加學校辯論隊，成為協恩普通話辯論隊隊長，帶領協恩獲得基本法盃全港校際辯論比賽七連冠。她後來升讀香港大學政治與公共行政學系，並取得政府「香港卓越獎學金」赴巴黎政治大學修讀國際治理及外交碩士，現於聯合國教科文組織（UNESCO）研究AI人工智能。當日在辯論賽「打圓場」的第二副辯梁逸琛，現時則在國際公司任職實習律師。



協恩中學及附屬小學的辯論隊，一直在學界比賽屢奪殊榮。（資料圖片）

反方結辯、協恩小學女生阮曙淇（右一）反駁正方時，問「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」，隨即引來全場爆笑。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

協恩小學對新油天爭辯「香港兒童真幸福」

2011年的一段小學辯論比賽影片近日成為網上熱話，在影片中，油蔴地天主教小學（海泓道）（簡稱新油天）與協恩中學附屬小學的辯論隊，正就「香港兒童真幸福」展開激辯。

當時作為反方的協恩小學辯論隊，在「自由辯」的環節，隊中的女學生輪翻質問正方「你係咪嬲咗我」，這種辯論技巧引起網民熱議。

雙方正進行自由辯論環節，新油天陳姓男生擔任正方第二副辯，說出自己理據。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

打圓場第二副辯梁逸琛在國際公司任實習律師

反方一隊的女學生，後來升讀協恩中學的其中兩位女生，她們透過母校老師婉拒受訪，但同意分享二人的近期發展。昔日隊中第二副辯、以「睇嚟你今日唔答係咪嬲我，睇嚟你真係好嬲」打圓場的梁逸琛，現時在國際公司任職實習律師。

而隊中的結辯、在「自由辯」中首個質問正方「你係咪嬲咗我呀」的女生阮曙淇，現時正在聯合國教科文組織（UNESCO）研究人工智能。

阮曙淇獲政府香港卓越獎學金赴巴黎政治大學讀碩士

據網上資料，阮曙淇升讀協恩中學後仍有繼續參與辯論，在中五時隨隊在大律師公會辯論賽奪冠，更成為比賽中的最佳辯論員；2017年，她成為協恩普通話辯論隊隊長，在她帶領下，協恩也獲得基本法盃全港校際辯論比賽七連冠。

另有資料顯示，阮曙淇後來升讀香港大學政治與公共行政學系，其後她獲2022/23年度的香港卓越獎學金，前往巴黎政治大學修讀國際治理及外交碩士。該獎學金由政府設立，所有得獎者毋須通過入息資產審查均可獲發獎學金以支付學費，以每年30萬港元為上限，得獎者必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少兩年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。

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問「你係咪嬲咗我」其實是辯論技巧

至於為何要在辯論中多次質問友隊「你係咪嬲咗我」，拍攝片主、iDebate.hk 創辦人張嘉達曾接受傳媒訪問，分析當中的辯論技巧，他解釋說反方一隊當時應是想應用心理學概念，指出很多感覺，背後有很多主觀情感，不能以客觀條件作量度，不過他認同反方三名女生在比賽中輪番問同一問題並非好策略。