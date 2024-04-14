今日必看8分鐘｜猖狂賊扮買飯擸$4000元｜華豐解封大廈內滿目瘡痍

有片｜深水埗兩餸飯店遭偷竊 猖狂賊扮買飯擸走收銀機4000元現鈔

網上流傳一段閉路電視短片，拍下昨晚（13日）一間兩餸飯店遭到偷竊一幕。據閉路電視，昨夜7時47分，當時2名女店員在店內，其中一人正背對收銀機進行清潔。一名穿黑衣戴口罩的男子走進店內，假裝買飯道：「5個肉餅，菜心」，待店員轉身為他準備，兩名店員視線均離開收銀機時便即時出手，擸走收銀機紙幣後迅速逃去，店員期後才驚覺遭偷竊。根據其他角度的閉路電視，該名男子似乎早有預謀，在店外觀察一段時間後出手。

華豐大廈3級火｜勁力健美中心滿目瘡痍 時鐘指針停在8時13分

佐敦道華豐大廈3級火，釀成5死40傷。消防處表示起火位置在大廈1至2樓的光井，位於1樓屹立42年的鐵館——「勁力健美中心」遭大火摧毀，事發後該中心滿目瘡痍，四周嚴重燒焦熏黑，石屎、碎片、殘留的灰燼鋪滿一地，碎裂的時鐘指針停留在事發當日約8時13分，大部份健身器材皆被燒毀，儲物櫃半掩並燒至焦黑。

尖沙咀山林道醉漢叫囂 反恐特勤隊掩至截停多人

今（14日）早10時許，警方接獲報案，指20多人在尖沙咀山林道17-19號聚集打鬥，其中有人手持玻璃樽，懷疑有人受傷。反恐特勤隊掩至，警員持盾牌戒備，油尖警區反黑組到場調查，截停現場一群男女，部分人士面向牆壁被警方搜身，一名被通緝男子被反恐特勤隊押上警車。

油麻地19歲少年遭3漢埋伏刀斬 身中多刀浴血 兇徒上車逃去

今（14日）晨6時許，警方接獲油麻地長樂街18號有人報案，指一名男子於上址的大廈外遭人斬傷。警方及救護車接報到場，發現一名19歲姓杜的少年身上有多處刀傷，送院搶救。現場消息指，該名19歲的男子於上址的大廈獨自離開時，懷疑遭到3名男子埋伏，在門外被兇徒亂斬，身體多處受傷浴血，3人逞兇後乘上接應車輛逃去。

上水寶石湖路拖車自炒反肚 司機一度被困 一段寶石湖路全線封閉

今日（14日）上午8時42分上水發生一宗車禍。一輛拖車於大頭嶺迴旋處駛出寶石湖路時突然失控「自炒」，撞上石壆欄杆後整輛車四輪朝天，車身零件散落一地，車頭玻璃「大銀幕」亦整幅脫落，司機一度被困。救護人員接報到場，26歲男司機受輕傷，清醒無大礙。

屯門九逕山山火燒近8小時被撲熄 消防處一度籲市民關閉門窗避煙

屯門發生山火。昨傍晚（13日）6時29分，九逕山近景峰一帶有山火，火場面積約10米乘15米，消防趕抵撲救。晚上約11時更出現兩條火線，分別長50米及10米，消防處在facebook表示，正派員到場滅火，提醒市民如果受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

國安教育日｜消防救護學院開放日 市民：近日多火災 消防員英勇

4月15日為「全民國家安全教育日」，消防及救護學院今日（14日）舉行開放日，不少家長帶同小朋友入場參觀。現場有中式步操、滅火及救援、高空拯救、急流拯救等示範表演。有入場市民表示，近期香港發生多宗火災，十分敬佩消防員的英勇精神，希望他們繼續加油，保護香港市民。

以色列戰時內閣今晚8時30分開會 商討對伊朗襲擊回應

伊朗伊斯蘭革命衛隊在香港時間同日早上4時開始對以色列目標發動大規模導彈和無人機襲擊。以色列軍方稱，伊朗已向以發射200多枚導彈和攻擊型無人機，，但大部份已被攔截。以色列尚未有實質的下一步行動，局勢似有穩定的迹象，包括以色列及約旦已重開空域。