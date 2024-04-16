休班警認醉駕逆線行駛撞小巴　官指判社服令　另需罰款及停牌

46歲休班男警涉於去年8月24日深夜，駕駛一輛私家車時逆線行駛，與迎頭的公共小巴相撞，致小巴一名乘客腰痛送院。男警早前承認危險駕駛及酒後駕駛兩罪，案件今（16日）在沙田法院判刑。署理主任裁判官陳慧敏指，被告知法犯法，案發時明顯受酒精影響犯案，但考慮到他獲不少同僚支持，短時期內升任警長，可見其為好警員，判處被告240小時社會服務令，罰款1.2萬元，停牌6個月，並須報讀駕駛改進課程。



被告李志健（46 歲），被控危險駕駛及酒後駕駛罪，指他於 2023年8 月24 日，在荃灣和宜合交匯處近燈柱 FA5998B，在道路上危險駕駛 1 輛私家車；於同日同地駕駛上述車輛，而在呼氣中的酒精比例是 100 毫升呼氣中有 30 微克酒精，超過 100 毫升呼氣中有 22 微克酒精的訂明限度。

獲同僚支持 短期內晉升為警長 裁判官接納被告為好警員

署理主任裁判官陳慧敏判刑指，被告作為警務人員知法犯法。但辯方呈上多封由其同事和上司撰寫的求情信，今日亦獲二十多名同僚到庭支持，反映被告工作和同事關係良好。陳官接納被告為好警員，才能在短時期內升任警長，另其學歷亦不低。

陳官續指，被告案發時逆線行車，明顯受酒精影響犯案，判處監禁亦屬合適刑罰。但法庭考慮到以上因素，決定就兩罪判處被告240小時社會服務令，罰款1.2萬元，停牌6個月，並須報讀駕駛改進課程。

案情指，被告案發時駕駛的私家車往城門隧道（九龍段）方向行駛，進入和宜合交匯處時掉頭，駛進逆線行車道，隨即撞向迎頭小巴。小巴司機事後目睹被告無法走直線，另被告曾向小巴司機建議私下解決了事但遭拒。其後，警員到場為被告進行酒精呼氣測試，發現被告案發時為酒後駕駛。

案件編號：STCC711/2024