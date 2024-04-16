黎智英案・十四｜陳梓華指黎想傳話叫勇武克制　甚至想過做主導

黎智英涉嫌勾結外國勢力案，控方早前開始傳召「從犯證人」陳梓華，他在提到2019年6月在群組討論G20的登報時，認識了以「RIP」稱號的李宇軒，又為籌錢墊支而輾轉認識了黎智英的助手Mark Simon。



陳梓華在第60天起的證供提到，他們全球登報的宣傳獲得黎的肯定，後來他透過李柱銘安排首次與黎見面，黎並想叫他聯絡勇武派的行動令「畫面唔靚」，他理解是指衝突中的暴力行為，叫他們克制，否則難得到國際，特別是美國的支持。隨著社運發展得越來越激烈，黎有再見他，並提到應要有「大台」，並願意做主導。惟他向勇武派接觸，並提及黎的想法時，勇武卻對這想法很反感。



陳梓華稱黎智英曾想他與勇武派接觸，著他們克制。

審訊第60天 黎智英指勇武令畫面唔靚 曾提出淨化計劃

陳梓華稱2019年7月，曾在民主黨創黨主席李柱銘邀請下與黎智英會面。黎對他說，覺得勇武派「令到個畫面唔靚」，認為這樣會失去國際支持，提出「淨化計劃」，著陳聯絡勇武派領袖，令他們克制，又說可利用其傳媒力量完成年輕人做不到的事。同場食飯的李柱銘則只曾對他說：「試下啲刺身。」

陳梓華指Mark Simon的脾氣比較暴躁。(資料圖片)

此外，他又提到李宇軒及Mark Simon的關係，他指李有跟他談及登報計劃不宜做太多次，並想轉型做國際遊說，群組內的人更因而出現不和，李並曾退組，並問陳是否「撐」他，陳稱他最後亦有退出，但之後他有「靜雞雞」加入。他又提到，Mark Simon有稱滿意他們在登報計劃的表現，惟對李常在最後一刻才提出請求有點不滿，並曾向陳發牢騷。

審訊第61天 與美國國會議員見面避提攬炒團隊

陳梓華提到，Mark Simon曾建議他與李宇軒在美國國會山莊租用辦公室，又指黎能見當地官員，因他們有付錢給顧問公司，提議陳等也可作民間遊說，以平民身份向議員說明香港情況。

陳梓華指黎智英曾向他反映覺勇武派無分寸。（資料圖片）

認為反對傳統泛民都是年輕人

他又提到Mark安排他們與美國國會議員Rick Scott見面，但提他們勿提黎曾墊支及攬炒團隊。陳指攬炒團隊當時取態較激進，亦有人把港獨與攬炒放在一起，Mark為免不快而叫他不要提。他又稱覺Mark與黎等人「好得意」，認為反對傳統民主派的都是年輕人，但陳指實情並非如此。

黎曾表示有意領導或主導勇武

陳又指到，2019年11月發生「馬鞍山火人」事件，黎之後向他發出訊息，指事件令人感到害怕，認為年輕及勇敢的人應擁有領導者，黎並有意領導或主導。陳認為黎覺得勇武影響力越少，整場運動便會越健康，但陳認為黎並非想爭取國際支持，只是想盡量滿足對方要求。

陳梓華稱曾接觸勇武派並反映黎的意見，勇武對「大台」的說法很反感。

勇武對大台想法很反感

陳又稱他有應黎要求，與勇武派接觸，但勇武派對「大台」想法很反感，他有把情況向黎反映，黎說沒有關係，又向他透露接觸過民主派的張崑陽，並對張的評價很高。

審訊第62天 陳梓華獲則離岸公司

陳梓華今(17日)繼續作供，他透露李宇軒曾向他稱想邀請外國議員，在2019年來港作區議會選舉的監選活動，但欠25萬元，想陳找Mark Simon，Mark確會請英國一名上議院一名議員後，便給了李50萬。事後Mark指活動辦得不錯，又稱其「老闆」好有錢，但不是每個人要求都贊助。Mark後來向陳送贈一間黎的離岸公司作獎勵，建議陳用該公司支援社運及國際文宣。

陳又稱，李2019年底欲赴美訪問前，曾著陳找Mark協助安排，李後來有告知陳他曾會見誰及李等人準備的制裁名單。法官問李是否在向陳報告，陳稱覺得李只是與他分享而已。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022