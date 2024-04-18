西貢牛尾海珊瑚覆蓋全港之冠　團體憂獨木舟威脅生態　促劃保護區

西貢牛尾海一直是潛水及獨木舟的熱點，去年布氏鯨於此處出沒，最後被發現浮屍海面，海洋保育聯盟指，鯨魚魂斷牛尾海屬雖個別事件，但牛尾海附近的橋咀為全港最多珊瑚覆蓋率，佔65.2%。團體擔心水上活動為牛尾海珊瑚群帶來各種威脅，包括意外破壞珊瑚群落和海洋垃圾等問題，團體又指珊瑚生長速度慢，一年僅生長幾毫米，一旦被破壞便要花十多年的時間修復，促請港府將牛尾海劃為「海洋保護區」。



海洋保育聯盟成員BLOOM、勃勃海洋及世界自然基金會香港分會倡議將牛尾海劃為「海洋保護區」，保護本港生物多樣性。（盧翊銘攝）

海洋保育聯盟成員BLOOM、勃勃海洋及世界自然基金會香港分會倡議將牛尾海劃為海洋保護區，牛尾海一帶水域物種繁多，設立保護區以保護及復甦漁業資源有利海洋生物棲息，對保護本港生物多樣性十分重要。

該團體指，本港現時受保護的水域範圍佔全港總水域面積3.7%，連同預計2024年會完成法律指定程序的北大嶼海岸公園，若牛尾海成功被列為海洋保護區，香港受保護的水域面積將增至6.7%。

橋咀為全港最多珊瑚覆蓋率 每行十步會有六步見到

香港海洋保育聯盟發言人、Bloom Association Hong Kong海洋保育項目總幹事佘國豪指，義務潛水員會在牛尾海一帶收集香港珊瑚魚資料，再透過所收集的數據建立資料庫，項目一共記錄了超過400種珊瑚魚，而大部分都是在牛尾海發現。

世界自然基金會香港分會海洋保育經理蘇隽彥指，牛尾海附近的橋咀為全港最多珊瑚覆蓋率，佔65.2%，「即係每行十步就會有六步都見到」，而全港共有84種珊瑚，在橋咀已佔46種珊瑚品種，即香港有一半的珊瑚都在牛尾海及橋咀一帶。

他續指，由於牛尾海鄰近西貢市區，是香港休閒水上活動如潛水及獨木舟熱點，同時也為牛尾海帶來各種威脅，包括意外破壞珊瑚群落和海洋垃圾等問題。而珊瑚的生長速度慢，一年僅生長幾毫米，一旦被破壞便要花十多年的時間修復，「要破壞珊瑚好短時間內就做到，但修復時間要好耐」。

牛尾海鄰近西貢市區，是香港休閒水上活動如潛水及獨木舟熱點，同時也為牛尾海帶來各種威脅，包括意外破壞珊瑚群落和海洋垃圾等問題。（盧翊銘攝）

蘇隽彥指，由於牛尾海一帶水域物種繁多，將牛尾海劃為海洋保護區的急切性亦十分高，希望政府能刊憲將急需優先保育的地點劃為海洋保護區以保護一成本地水域；在2030年或之前，將三成本地水域劃為海洋保護區，以及增加「禁捕區」。

兩種方法研究物種多樣性 潛水員、「最快機械魚」收集數據

勃勃海洋主席David O’Dwyer指，牛尾海生物多樣性高踞全港調查地點的第二位，而收集到的數據會轉交漁護署，希望牛尾海能獲得更好的保護。（盧翊銘攝）

海洋保育聯盟主要以兩種方法研究牛尾海一帶的珊瑚及海魚種類。勃勃海洋於2021年開展「香港海洋生態調查」計劃，每月動員約10名潛水員，記錄香港不同地方出現的珊瑚及海魚種類。

勃勃海洋主席David O’Dwyer指，潛水員在牛尾海一帶發現多個珊瑚及海魚種類，生物多樣性高踞全港調查地點的第二位，而收集到的數據會轉交漁護署，希望牛尾海能獲得更好的保護。

香港海洋保育聯盟成員「SNAPP」公司，利用機械魚「SNAPP」科技監測搜集珊瑚和魚類的數據，分析和研究海洋環境和生物。「SNAPP 1.0」於2021年面世，當時以每秒2.18米的速度游畢50米，創造全球「最快機械魚」的健力士世界紀錄，至今仍然是紀錄保持者。「最快機械魚」至今已進化到第三代「SNAPP 3.0」重3公斤，重量是初代SNAPP的一半，但游程更長，充電後每次可游達一公里，能夠以不傷害海洋及海床的方式，收集和記錄海洋數據。

SNAPP創辦人及行政總裁黃如欽指，機械魚「SNAPP」的外形參考魚類，以機械魚的魚鰭和尾部的擺動在海中移動，模擬了魚類游動的動作，避免了在巡航的過程中嚇走魚類和螺旋槳卡進雜物的情況出現。

現時受《郊野公園條例》保護的土地範圍佔全港土地面積42%，而受保護的海域範圍僅佔全港海域面積3.7%。香港海洋保育聯盟建議先將牛尾海、白泥、水口和果洲群島，總共四個海洋生態熱點劃為海洋保護區，減少人類活動破壞本港珍貴的海洋資源。