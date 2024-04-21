天文台上午9時半於清水灣有水龍捲報告　相片顯示水龍捲高聳入雲

天文台今日（21日）上午發出黃色暴雨警告信號，並指在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。據天文台相片可見，清水灣天空烏雲密布，海面上有一條水龍捲高聳入雲。



天文台指，在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。（天文台）

天文台在上午11時25分公布，在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。根據天文台在上午9時40分拍攝相片可見，清水灣當時烏雲密布，遠處的海面上，出現一條水龍捲，高聳入雲。

水龍捲形成之概念模型。（天文台）

通常發生在快速發展濃積雲底下

天文台網頁資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。

有研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流。而在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲已達成熟階段。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過二十分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。