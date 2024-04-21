4.22禁膠｜燒味檔月初紙盒替代發泡膠盒　顧客反映滲底變腍又黐底

全港明起（22日）將實施「走塑」，禁止堂食、外賣提供膠餐具及所有發泡膠餐具。環保署就指措施實行後會有6個月適應期。



東涌有燒味店於本月初先行更換以紙餐盒替代發泡膠盒，但之後不時收到熟客反映由於會淋上熱燒味汁，滲底後紙餐盒很快「變腍」，又指出現飯粒「黐底」問題。有市民就直言政策「晒X氣」，也有人認為政策本意可以接受，但餐盒就明顯需要改善。



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紙盒濕變腍 拿起來難進食

一間位於港鐵東涌站的燒味店自本月初起，已按要求率先換成紙餐盒。店員今日表示，至今經常收到熟客投訴，稱「呢啲紙有汁，捧起嚟都難食（進食）」、「𢳂都𢳂唔到」。一旁的師傅則補充指，燒味汁本身已很熱，淋下去滲底後，就令紙餐盒很快「變腍」，即會出現上述的情況。

店員又提到，餐盒除了會被「浸軟浸爛」外，更有食客向其反映，有時熱飯放上餐盒後會出現「黐底」，「食飯時刮唔到」。

顧客認為對打工仔有較大影響

至於剛買完燒味的甘先生就直言政策「嘥銀紙、嘥X氣」，他表示，本身有預料紙餐盒的品質問題，他會「少啲幫襯（外賣）」。他認為今次政策對打工仔而言有較大影響，因為食晏時飯盒變腍、「又唔保溫」；另一邊廂，轉用紙餐具後，食肆或有可能轉嫁消費者，他就稱「（發泡膠）佢哋成本平啲，我哋又唔駛加（加價）」。

妻子甘太就指，「紙盒質料都係差啲，會霉會穿」，故二人並不同意今次全面廢除發泡膠餐盒。她說從麥當勞最近更換紙杯蓋，已領教過部份紙餐具的不便。

東涌街坊張女士認為今次政策若是以環保出發，「為下代就OK嘅」。（廖雁雄攝）

東涌街坊張女士表示，未曾試過「穿底」、「黐底」等問題，她推測是飯盒放了一段時間才會發生，「買返去即刻食，就唔覺呢個問題。」對於政府逐步推行「走塑」，她就認為今次政策若是以環保出發，「為下代就OK嘅」；但亦認為使用紙餐盒的話，首要仍是將其改良，變得更耐用。