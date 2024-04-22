寵物網紅KOL涉性侵4女子　被控強姦非禮等罪　還押至4.26再提訊

寵物網紅KOL涉嫌以欺詐或脅迫的手段，誘使年輕女子與他發生性行為，被控強姦、非禮及以威脅促致他人作非法的性行為等罪名，今（22日）在粉嶺法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至4月26日再提訊，讓控方作進一步調查及作認人手續，被告期間須還押。



被告謝旼皓被控強姦及非禮等4罪，在粉嶺法院提堂。（資料圖片）

涉在上水單位威脅女子A發生性行為

被告謝旻皓，29歲，地盤工。被控兩項強姦，一項非禮，及一項以威脅促致他人作非法性行為罪，指他於2017年3月某日，在上水某私人屋苑單位內，以威脅手段，威脅會強姦女子A，促致A與他作非法性行為。

並在大埔薈蕎某單位先後強姦及非禮3名女子

他另被控指於2019年，在大圍大埔公路薈蕎某單位内，強姦女子B；及於2023年6月19日，在薈蕎某單位內強姦女子D。謝亦被控於2023年2月12日，在薈蕎某單位內，非禮女子C。

案件編號：FLCC854/2024