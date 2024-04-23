沙田硫化氫奪命工傷｜發展局即停承建商投標資格　或從名冊除名

沙田源禾路源禾遊樂場今日（23日）零時發生奪命工業意外，造成兩死兩傷，當中更涉一名34歲、從事渠務僅一年多的工人。



發展局下午出稿，因應這宗致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程資格。有關部門目前正就事故進行調查；因應調查結果作進一步規管行動，包括延長暫停期限，甚至從「認可公共工程承建商名冊」除名。



▼沙田源禾遊樂場工業意外：工人送院情況▼



發展局稱，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方今日已向涉事承建商發通知，即時暫停其工務工程道路及渠務類別投標資格。承建商也須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。局方會在審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

局方又指，有關暫停投標資格的規管行動，不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。