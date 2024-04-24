審計報告｜香港郵政10年有7年錄得虧損　固定資產回報率9年不達標

審計署今日（24日）發表新一份審計報告，在「香港郵政：業務發展」項目中，指出香港郵政在2013–14 至2022–23 年度的10年間，其中7年錄得運作虧損，並在其中9年 沒有達到固定資產目標回報率、即1.5%。其中在2022–23 年度，香港郵政錄得收入 40.89 億元，運作虧損 3.05 億元，固定資產回報率為 –13%。



審計署4月24日發表新一份審計報告，在「香港郵政：業務發展」項目中，指出香港郵政在2013–14 至2022–23 年度的10年間，其中7年錄得運作虧損。（資料圖片）

2022–23年度固定資產回報率為負13% 遠不及正1.5%目標

報告指，香港郵政在2013–14至2022–23年度的10年間，其中7年錄得運作虧損，並在其中9年 沒有達到固定資產目標回報率。其中在2022–23 年度，香港郵政錄得收入 40.89 億元，運作虧損3.05 億元，固定資產回報率為 –13%。

香港郵政表示，傳統郵件服務的業務會繼續虧損，一般而言須由非傳統服務 、即包括電子商貿服務、集郵服務及附屬服務) 所得盈利補貼。在2018–19至2022–23 年度期間，來自非傳統服務的收入佔香港郵政每年收入的 48% 至 56%。

本地電子商貿服務2018至2023年每年負盈利

報告稱，香港郵政的本地電子商貿服務在2018至2023年5個年度，每年均錄得負盈利；並錄得大約收入3 倍的虧損，虧損情況在接近2022–23 年度時逐漸改善；而在20至23年3個年度，實際收入較預期收入分別少 69%、64% 和 71%。

65個目的地「特快專遞」服務已暫停至少24個月

報告亦發現，若干目的地的「特快專遞」服務和「易網遞」服務暫停。截至今年1月31 日，65個目的地的「特快專遞」服務已暫停至少24個月，而 11 個目的地的「易網遞」服務已暫停至少 25 個月，報告建議盡快恢復部分目的地的「特快專遞」服務和「易網遞」服務。

「郵購網」9款精品每年售出數目為零或單位數字

報告又指，在2024年1月，「郵購網」網站列出了21款精品，其中7款(33%)已經停售的精品沒有從網站下架，其餘有售的14款精品當中，9款(64%)精品在2022–23年度內並無錄得銷售記錄。在2018–19至2021–22年度的4年期間，該9款精品每年售出的數目為零或只有單位數字。

報告認為，香港郵政有空間透過出租廣告位賺取更多收入，指香港郵政的建築物及設施設有廣告位可供政府決策局／部門、公營機構或商業營辦商租用作廣告用途，但審計署發現，於2024年1月31日，香港郵政有多個廣告位未有租出，包括：8所建築物及設施的外牆及玻璃牆、1696個補給郵袋櫃當中的1369個(81%)，以及設有液晶電視的39間郵政局內的所有液晶電視