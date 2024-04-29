五一｜維港煙火表演、鋼之鍊金術師展等　一文睇清留港好去處

周三是五一勞動節假期，不論是本地人抑或外地客，本港當日舉辦不少活動及盛事，例如M+博物館首個攝影主題特別展覽、日本漫畫家荒川弘名作《鋼之鍊金術師》展覽、維港煙火表演等，《香港01》盤點當日假期好去處，供大家參考。



維港海上煙火表演



五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（旅發局提供參考圖片）

五一當晚於尖沙咀海濱花園將上演海上煙火。煙火將由離岸130米的躉船發放，高低有序地發放至水面最高約100 米。煙火會配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，提供雙重視覺效果，亦有巨型「HK」字樣等特別圖案。

日期：2024年5月1日

時間：20：00（全長約10分鐘）

最佳觀賞位置：

- 尖沙咀海濱花園對出海面

其他觀賞位置包括：

-灣仔海濱場地，包括水上運動及康樂主題區及HarbourChill海濱休閒站

-灣仔臨時海濱花園，近金紫荊廣場

-北角東岸公園主題區

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旅發局提供維港海上煙火表演最佳觀賞位置。（旅發局網站圖片）

teamLab光漣 藝術＠維港2024



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逾200隻巨型「發光蛋」藝術裝置在添馬公園展出，「發光蛋」為不倒翁設計，不論被人推倒或被風吹倒，均能迅速恢復站立，並隨之變色。

日期：2024年3月25至6月2日

時間：18:30 - 23:00 * 最後入場時間22:30

地點：添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

費用：全費；如欲進入草地範圍，必須預先預約；非草地範圍無須預約

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香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事



「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」為M+首個以攝影為主題的特別展覽，展出逾250幅法國國家圖書館收藏的珍貴照片，以及30多幅來自M+館藏的作品，展覽設有三個主題，可讓觀眾以不同視角了解超過一個世紀的黑白影像製作。

日期：2024年3月16日至7月1日

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+

費用：可透過網上平台購買門票，亦可即場購票

正價門票：港幣140元

特惠門票（全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜合社會保障援助受助人）：港幣70元

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Happy French Wednesday



香港賽馬會將與法國五月藝術節和法國五月美食攜手合作，於今年五月舉行「Happy French Wednesday」，賽馬、法國美食、美酒和文化的精彩結合，讓市民一次享受多個滋味。

日期：5月1日、8日、15日、22日

地點：跑馬地馬場

費用：$10，需現場購買門票

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鋼之鍊金術師展覽｜香港站



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日本漫畫家荒川弘名作《鋼之鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST》的展覽，將展出多達300張漫畫手稿和彩色插圖、一比一模型等。展內設蓋章活動，當集齊6個印章就可獲鋼鍊貼紙，及阿梅斯特裡斯軍榮譽證書。

日期：2024年4月29至6月11日

時間：10：00 – 23：00

地點：香港尖沙咀廣東道30號新港中心1樓Anima Tokyo（Incubase Arena）

費用：入場門票 $100元

學生門票 $90（入場需持有有效學生證正本作實）

精美色卡套票 $128/套票

限量拼圖套票 $208/套票（限售1500套）

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俠之大者—金庸百年誕辰紀念



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場內展出22尊由雕塑藝術家任哲創作的金庸角色人物雕塑，包括《神鵰俠侶》的楊過與小龍女，《射鵰英雄傳》的郭靖與黃蓉、歐陽鋒、王重陽、洪七公、一燈、黃藥師等，亦會重現小說人物武功和經典場面。

日期：

江湖盛滙：2024年3月15日至7月2日

任哲雕塑展：2024年3月16日至10月7日

時間：

江湖盛滙：3月16日至7月2日上午10:00至晚上10:00；逢星期一 (公眾假期除外) 休息

任哲雕塑展：

星期一、三至五 : 上午 10:00至下午 6:00

星期六、日及公眾假期 : 上午 10:00至晚上 7:00

星期二 (公眾假期除外)：休館

地點：

江湖盛滙：中環愛丁堡廣場

任哲雕塑展：香港文化博物館

費用：免費入場

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《灣仔夏誌：海濱喜動》



藝術、音樂、市集、運動等26項戶外主題活動（klook圖片）

《灣仔夏誌：海濱喜動》一連三個月舉辦26項戶外活動，包括藝術、音樂，以至市集、運動等。而在週末和公眾假期，以及其他特定日子，均會舉行特備節目，市民可留意時間表參與自己有興趣的活動。

日期：2024年4月7日至7月3日

時間：14：00 – 21：00

地點：灣仔海濱活動空間

費用：免費入場

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