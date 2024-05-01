五一海上煙火表演・直播｜首場如期舉行　市民遊客尖東海旁觀看

五一黃金周今日（1日）展開，同月開始，旅發局會定期配合節慶或大型活動，推出海上煙火或無人機表演。今早大批旅客來港，不少人也有意到訪維港兩岸欣賞首場海上煙火表演，惟天氣不穩，首場海上煙火表演一度有可能未能上演，直至今日下午旅發局才宣布煙火表演今晚8時在維港如期舉行。



五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（旅發局提供參考圖片）

+ 6

旅發局下午宣布，基於天文台最新預測，今晚8時在尖東尖沙咀海濱花園對出海面舉行的海上煙火表演將如期舉行，煙火將由離岸130米的躉船發放，煙火最高發放至水面最高約100米，即約30層樓高。

天文台5月1日晚上7時雷達圖顯示，本港四周並無雨雲。（天文台圖片)

7時後人流增多 梳士巴利道經封路

在晚上7時左右所見，現場海濱旁的梳士巴利道經已封路。雖然晚上仍帶雨粉，但海濱行人路上都陸續多人，沿途的扶手前約有兩排觀眾前後站立，而近香港藝術館、星光大道的海旁人流更多，已經頗為擁擠。

從廣州來港旅遊2天的林小姐和周小姐，今天第一天訪港。她們表示，事前在社交媒體「抖音」上看到有關煙火表演的帖文，於是特意在6時半左右提早前來海濱公園「霸位」等看花，「等那麼久肯定期待！」。她們期望看到煙火呈現出特別圖案，如心型、笑哈哈等，然後拍照留念，因他們在廣州沒有看過這類型煙火，「廣州的煙花（火）很簡單，沒特別形狀」，所以在抖音上看到帖文說今次煙火有特別圖案，「很新奇，挺特別，要過來現場體驗一下。」

她們亦擔心天氣狀況影響放煙火，「天氣半好半不好，好怕等着等着下大雨就取消」，幸而現在天氣情況尚可，沒有取消。

劉先生和謝小姐從深圳前來旅遊一天，晚上便會即日回去。他們表示，知道香港五一會放煙火，在假期便特意前來看，覺尖沙咀附近人流很多，但尚能接受，他們期待8時的煙花效果會很壯觀，「煙花（火）大一點，不要一點點小的就沒了」。

旅發局5月1日首場海上煙火表演，為時10分鐘。（旅發局提供圖片）

今晚的煙火表演長約10分鐘，以金色為主調，配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，期間會展示多個特別圖案，包括開心笑面、巨型「HK」字樣、繁花盛開等綻放於維港天際線，最後會有多種顏色的煙火，以星光璀璨結尾。