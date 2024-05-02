資料外洩｜14幢圍封強檢大廈居民資料任人睇　機電署：已報警調查

機電署在2022年新冠疫情期間的「圍封強檢」行動所收集、涉及14幢大廈、約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，近日竟可在網上伺服器平台瀏覽。機電署4月30日接獲通知後，已要求網上伺服器平台供應商當晚移除有關資料。機電署就事故致歉，並已就事件向警方報案，通報政府資訊科技總監辦公室和保安局。



▼2022年7月4日 黃大仙鳳德邨黛鳳樓圍封強檢▼



+ 1

機電署今晚（2日）發稿指，4月30日傍晚接獲個人資料私隱專員公署通知，有市民稱，近日在網上伺服器平台瀏覽到部份新冠疫情期間進行「圍封強檢」行動時所收集的居民資料。

署方指，事故涉2022年3月至7月間，圍封強檢行動所收集的資料。有關系統收錄14幢大廈內約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，這些資料存放於特定的網上伺服器平台，只有獲授權人員以密碼登入方可使用。

在接獲通知後，署方即時查核、並發現有關資料可在無需輸入密碼的情況下瀏覽，但不能下載，隨即便要求網上伺服器平台供應商，於當晚從平台移除有關資料。機電署已就事件向警方報案，並通報政府資訊科技總監辦公室和保安局。

有市民通報指，機電署在新冠疫情期間的「圍封強檢」行動所收集、涉及14幢大廈、約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，近日可在網上伺服器平台瀏覽。(廖雁雄攝)

機電署就事故致歉，又指雖然暫時未有證據顯示相關資料被公開，但將郵遞信件至涉及大廈的單位，以通知有關的住戶。市民如有查詢，可致電機電署熱線2333 3762。

14幢受影響大廈：

1 德朗邨 德瑩樓

2 啟晴邨 欣晴樓

3 友愛邨 愛明樓

4 富昌邨 富良樓

5 湖景邨 湖暉樓

6 蝴蝶邨 蝶影樓

7 安達邨 善達樓

8 東頭（二）邨 偉東樓

9 廣福邨 廣惠樓

10 博康邨 博逸樓

11 祥華邨 祥豐樓

12 明德邨 明道樓

13 元州邨 元盛樓

14 鳳德邨 黛鳳樓



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，有可能是當時政府不同人員需在辦工室外查閱這些資料，資料才會上載到網上伺服器平台。他續指，現時難以估計這些資料的密碼保護是開初時未設定、還是後期移除，要待政府調查再作公布，而署方盡早通知受影響市民，屬負責任的做法。