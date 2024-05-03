DSE中史科｜25/26學年起可選只考卷一　蔡若蓮：不影響學習完整性

教育局昨日突然公布，調整高中中史科文憑試應試安排，考生於25/26學年起，可以選擇只考總分佔7成的卷一必修部分，而不考卷二，成績以第5級封頂。教育局局長蔡若蓮今日（3日）表示，方案希望給同學多一個選擇，希望優化後騰出空間，讓有興趣的同學修讀中史，不影響學習中史科的完整性。



教育局局長蔡若蓮今日表示，方案希望給同學多一個選擇，希望優化後騰出空間，讓有興趣的同學修讀中史。（資料圖片／歐嘉樂攝）

蔡若蓮：不影響學科完整性 校本層面推行不難

蔡若蓮指出，調整目的是希望給同學多一個選擇，卷一內容已涵蓋高中中史要修讀的範疇，卷二只是應用知識作專題探究，相信方案不影響學習中史科的完整性。她希望新安排騰出空間，讓有興趣的同學修讀中史，老師要花心思照顧學習差異，包括運用課時，相信隨住經驗積累，在校本層面完全不是困難。

蔡若蓮否認新安排與少人選修中史有關，強調目前有超過10%高中學生修讀中史，排名屬前幾位，而認識中國歷史，對國民身份認同相當有幫助。至於類似的考試安排調整，會否推展至其他高中選修科，蔡若蓮說，隨時代發展考核並不一定要用紙筆，當局未來會因應專責小組建議，在高中選修科作出考評調適。