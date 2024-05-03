今日必看8分鐘｜南亞漢爭執變襲警｜汕尾現「末日式狂風暴雨」

天眼直撃︱男子店鋪內順手牽羊 偷店員電話施施然走人

今日（3日）早上約10時20分，一名男子在一間生活百貨店，趁收銀處店員忙於協助其他顧客時，乘機偷去放在收銀處的一部手提電話。店舖在社交平台上載閉路電視影片，並指已就事件報警。

牛頭角道南亞漢爭執變襲警 多部衝鋒車趕至拉人

今日（3日）上午10時10分，警方接報牛頭角道333號琼林大廈對開有人爭執。警方到場調查，兩名南亞裔漢反抗疑襲擊警員。警方隨即召增援，最少5部衝鋒車趕到﹐並帶同警犬協助，最後制服及拘捕兩人，當中一名23歲男子涉嫌襲警、公眾地方行為不檢及阻差辦公，另一名25歲男子則涉嫌公眾地方行為不檢及阻差辦公，據悉兩人均為巴基斯坦籍、持香港身份證。事件中一名警員報稱胸口痛，兩名疑犯亦要求送院，全部清醒被送往聯合醫院治理。

荃灣大陂坊粥麵店油煙喉起火 消防到場灌救

今日（3日）上午9時許，荃灣大陂坊6號地下一間粥麵店職員準備食物時，發現油煙喉有火，於是報警。消防員接報出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，最終將火救熄。消防經初步調查，懷疑爐具油煙喉著火，初步無可疑。火警中無人受傷。

新義安元老「痴線佳」紅磡世界殯儀館設靈 O記反黑等半百警戒備

黑幫新義安元老設靈，半百警戒備。綽號「痴線佳」的新義安元老呂少開，據悉於上月初離世，今晚（5月2日）假紅磡世界殯儀館設靈，大批黑道中人到場致祭。現場所見，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）、西九龍總區反黑組、九龍城警區反黑組及機動部隊等，約半百警力在殯儀館周邊戒備，包括在對開暢行道架設路障截查車輛；同時在停車場設立登記處，所有致祭人士均須登記入內。

澄碧邨命案｜警方﹕死者爆竊時從高處墮下 通緝兩名已回內地同黨

大嶼山澄碧邨昨日（5月1日）揭發屍體發現案及爆竊案。警方今日（2日）交代案情，指經調查後，證實死者為37歲內地人，持雙程證於前一日（4月30日）入境香港，相信他與另外2名內地同黨於澄碧邨第3座進行爆竊期間，由高處墮下，當時有住戶凌晨曾聽到巨響向外探望，目擊兩人扶着一名受傷人士離開花園。死者下巴位置有一個V型傷口，與3座地下地面環境形狀吻合；死者有牙齒爆裂，警方亦在3座地下發現牙齒碎片、血迹及一支螺絲批等爆竊工具。兩名分別40及43歲的內地男子，與死者一同入境，目前已返回內地，警方相信他們與案有關，正展開通緝。

四人認赤柱監獄外擄人 事主被指詐騙遭帶走 懲教人員阻止反被襲

赤柱監獄外前年底發生擄人案，一名女子被多人強行帶上貨車，途人及懲教人員嘗試阻止但不果。警方事後拘捕涉案3男1女，當中包括兩名未成年被告。4人今（2日）在區域法院承認非法禁錮、普通襲擊等罪，案情披露其中一名任職裝修工人的男被告，曾在女事主協助下取得內地銀行帳戶，匯款50萬元人民幣後，帳戶卻被凍結，自此他便認定事主詐騙，多次上門尋人。後來事主到赤柱監獄探監，裝修工便與其他被告駕車到場，強行帶走事主，其間曾有懲教人員阻止反被襲擊。案件押後至5月23日判刑，以待索取事主創傷報告及被告背景、感化報告等。

汕尾火車站現「末日式狂風暴雨」 旅客月台集體抱柱慘叫影片瘋傳

中國內地近日極端天氣頻傳。廣東汕尾火車站一段高速狂風的影片也恐怖得令人害怕，現場旅客都趕緊躲避到柱子後，甚至整個人抱住柱子，現場景象宛如末日。

粵港澳海關打擊跨境轉運冒牌貨 檢$1690萬貨 包括勞力士LV袋

香港海關於今年4月9日至30日，一連三星期聯同內地及澳門海關採取聯合執法行動，打撃三地跨境及轉口往運海外國家的冒牌貨物活動。行動中，海關一共檢獲5.6萬件冒牌貨物，包括冒牌勞力士、百達翡麗手錶、Nike波鞋、LV手袋及iPhone等，估計市值約1690萬元，並以違反《商品說明條例》拘捕2名49歲及55歲男子。

觀塘港女暴打港鐵票務站瘋傳！原因惹網民熱議 1東西意外成焦點

如此激動所謂何事？本港網絡瘋傳1組照片，見到觀塘港鐵站內有1名短裙女持排隊欄杆不斷攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂，其間有大批乘客圍觀。但相片中暫未見到有港鐵職員處理。事件引來網民熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因，提醒「大家真係要小心啲喎」；也有不少人錯重點，大讚票務站夠「硬淨」，「個票務站果然夠硬淨」。港鐵回覆《香港01》表示，事件已交警方處理。

美國加州大學分校親以巴支持者衝突 投擲煙火與追打 警進入校園

美國多個院校爆發支持巴勒斯坦示威，民眾紮營抗議，據美媒5月1日統計，逾25個校園有示威者被捕，遍布至少21個州份。加州大學洛杉磯分校（UCLA）發生親巴勒斯坦與親以色列支持者之間的衝突，親以色列支持者到場試圖拆除示威者在營地搭建的帳篷，兩方肢體衝撞，出現追打場面。警方派員進入校內。

探月工程四期嫦娥六號任務發射成功 人類首次月球背面採樣

據國家航天局消息，今日（3日）下午，搭載嫦娥六號探測器的長征五號遙八運載火箭，在中國文昌航天發射場發射升空，發射任務圓滿成功，將開啟人類首次月球背面採樣返回之旅。