公司註冊處系統3漏洞　11萬董事個人資料外洩　姓名身份證任睇

個人資料外洩風險又再出現！公司註冊處今日晚上（3日）公布，就早前在發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現個人資料外洩風險，已完成緊急維修，惟在調查中，處方發現如果查冊者利用開發者工具（Web developer tool），又或透過編寫程式（robotic search）查閱資料，也會取得額外個人資料，而以電子方式提交持牌放債人委任第三方的通知書時，系統同樣出現個人資料外洩風險。



公司註冊處指，受影響的當事人約為110,000人，涉及的個人資料包括姓名、完整護照號碼、完整身份證號碼、通常住址、電話號碼及電郵。由於註冊處記錄公司董事資料，料主要受響為公司老闆及董事。處方稱已開始分批通知相關資料當事人，向他們解釋有關情況和致歉，並正徵詢個人資料私隱專員公署和政府資訊科技總監辦公室的意見，全面檢視事件、及加強保障個人資料的措施。



公司註冊處今日公布完成「電子服務網站」外洩個人資風險調查，發現在三種情況下導致11萬人資料外洩。（資料圖片）

註冊處上月中發現外洩風險 稱未收到個人資料外洩報告

政府公司註冊處上月19日公布，在例行工作中發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現個人資料外洩風險，要進行緊急維修，暫停電子查冊服務。公司註冊處當時指，未收到個人資料外洩報告，並通報保安局、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署。

查冊者用用開發者工具或透過編寫程式查閱資料 可得額外資料

事隔約半個月，公司註冊處再次在系統中發現個人資料外洩風險。處方晚上發稿，指早前的緊急維修及調查工作已完成。相關調查結果顯示，承辦商在設計系統時，除了提供查冊相關資料，還將額外個人資料傳輸到客戶端電腦。雖然這些額外資料並不會顯示在查冊結果頁面上，但在三種情況下，卻會外洩：

一．如果查冊者在查冊結果頁面上，利用開發者工具（Web developer tool），便會取得額外的個人資料；

二．如查冊者透過編寫程式（robotic search）查閱資料，也會取得部分額外的個人資料；

三．以電子方式提交持牌放債人委任第三方的通知書時，也曾出現同樣情況。

政府公司註冊處4月19日公布，由於在例行工作中發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現個人資料外洩風險，暫停服務以便進行緊急維修。（網站截圖）

註冊處分批通知相關資料當事人及致歉

公司註冊處指，調查結果顯示，受影響的當事人約為11萬人，涉及的個人資料包括姓名、完整護照號碼、完整身份證號碼、通常住址、電話號碼及電郵，已開始分批通知相關資料當事人，向他們解釋有關情況和致歉。

公司註冊處稱十分關注個人資料外洩的風險，正徵詢個人資料私隱專員公署和政府資訊科技總監辦公室的意見，全面檢視事件及進一步加強保障個人資料的措施，以防止同類事件發生。