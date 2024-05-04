紅色暴雨．交通消息｜清水灣道大網仔路解封　九巴有路線恢復服務

受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展，紅色暴雨警告現正生效 。過去一小時，將軍澳有特大暴雨，已錄得超過140毫米雨量。受暴雨和水浸影響，將軍澳及西貢多條路受水浸及山泥傾瀉影響須全線或部份路段封閉，包括影業路、坑口道、環保大道、大網仔路等，九巴及城巴多條路線已暫停服務。另外，將藍隧道來回各一線封閉。



+ 7

【14:02】

運以下較早前因水浸而封閉的路段現已全部解封:

–清水灣道(往牛池灣方向)近西貢公路

–大網仔路(來回方向)近早禾坑

–清水灣道(來回方向)近大埔仔

【13:57】

九巴路線91M、99及299X現已恢復服務，但受道路狀況及惡劣天氣所影響，九巴91線改以香港科技大學為總站；而路線33R、74R、94、96R及289R會於今日（4日）暫停服務。⁠另外，因應活動取消，63R線暫停服務。

【11:06】

運輸署稱，因受惡劣天氣影響及緊急斜坡復修工程仍在進行中，耀興道介乎耀清東邨耀貴樓與耀東邨耀興樓之間的唯一行車線現已封閉。

往東行方向的巴士及小巴路線須改道：城巴第77、99、720X及N8號線、過海巴士第110及606號線及專線小巴第65號線須改道行駛，路線途經耀東邨巴士總站後，會改經耀興道西行、惠亨街、太樂街及筲箕灣道東行，然後返回原有路線。

至於專線小巴第50號線在途經耀東邨巴士總站後，則會改經耀興道西行、惠亨街及太樂街，然後返回原有路線。

往西行方向的巴士及小巴路線須改道: 城巴第77、82S、99及N8號線、過海巴士第110及606號線須改道行駛，路線途經筲箕灣道西行近新成街後，巴士會改經筲箕灣道西行、太康街、鯉景道、太安街、成安街、耀興道東行、耀東邨巴士總站及耀興道西行，然後返回原有路線。

至於專線小巴第65號線在途經筲箕灣道西行近南康街後，小巴會改經南康街、耀興道西行、新成街、西灣河街、成安街及耀興道東行，然後返回原有路線。

▼ 5月4日 日出康城領都外露天停車場水浸 ▼



+ 7

【10:50】運輸署宣布因水浸，以下路段的全線現已封閉:

–影業路(來回方向)

–介乎運亨路與寶豐路之間的一段寶康路(來回方向)

–坑口永隆路(來回方向)–大坳門路(來回方向)

–清水灣道(往牛池灣方向)近西貢公路

–大網仔路(來回方向)近早禾坑

以下路段的部份行車線現已封閉:

-清水灣道(來回方向)近大埔仔

-將軍澳-藍田隧道(茶果嶺方向)慢線

-將軍澳-藍田隧道(將軍澳方向)快線

▼ 5月4日 西貢大網仔路大環村段多車死火▼



+ 5

【10:40】九巴宣布，受暴雨及水浸影響，寶琳北路近馬油塘一段及大網仔路早禾坑段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響;九巴路線33R、74R、91、91M、94、96R、99、289R及299X暫停服務。另外，因應活動取消，63R線暫停服務。

【09:47】

運輸署表示，因水浸，以下路段的全線現已封閉:

–影業路(來回方向)

–坑口道(來回方向)

–介乎運亨路與寶豐路之間的一段寶康路(來回方向)

–坑口永隆路(來回方向)

–大坳門路(來回方向)

–清水灣道(往牛池灣方向)近西貢公路

–大網仔路(來回方向)近早禾坑

以下路段的部份行車線現已封閉:

-環保大道(來回方向)近駿日街的部分行車線。

另外，城巴第792M號線須暫停服務。

【09:34】

運輸署指，因受惡劣天氣影響及緊急斜坡復修工程仍在進行中，耀興道介乎耀東邨耀貴樓與耀東邨耀興樓之間的唯一行車線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，受影響巴士路線須改道行駛。

【09:34】

九巴表示，受暴雨及水浸影響，寶琳北路近馬油塘一段及大網仔路早禾坑段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響。

九巴路線91、91M、94、96R及289R暫停服務。

賽馬會香港足球總會足球訓練中心對開水浸至淹過的士車胎。（將軍澳主場/Jack Li相片）

【09:12】

九巴指，受暴雨及水浸影響，寶琳北路近馬油塘一段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響，九巴路線91及91M暫停服務。

【08:20】

九巴指，受清水灣道、坑口道影業路水浸引致封路所影響，九巴路線91及91M需臨時以香港科技大學為終點站，介乎銀影路至清水灣/寶琳一段需暫停服務。

▼新寶城對開有私家車及的士被水圍困▼



【8:03】

運輸署宣布，因水浸，將軍澳影業路來回方向全線，及環保大道來回方向近駿日街的部份部份行車線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。