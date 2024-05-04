天文台或發黑雨｜渠務署確認7宗水浸報告　集中在將軍澳及西貢

天文台發出紅色暴雨警告信號，並指有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。渠務署表示，已啟動緊急事故控制中心，並派出超過70隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點，截至早上11時30分共確認7宗水浸報告，集中在將軍澳及西貢。



政務司司長陳國基稱，截至現時未有收到任何傷亡報告。



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渠務署緊急事故控制中心啟動 70隊緊急應變隊伍駐守水浸黑點

渠務署Facebook專頁「下水水Drainy」發文指，渠務署緊急事故控制中心今早8時55分啟動，已派出超過70隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點。

該署稱，截至上午11時30分，共確認 7宗水浸報告，位於將軍澳環保大道、將軍澳影業路、將軍澳寶琳北路、日出康城對出露天停車場、西貢公路白沙灣路及西貢萬年街一帶。

該署稱已即時安排應變隊伍跟進個案，位於將軍澳環保大道及影業路的2個水浸個案現時已消退，亦正在為其他位置處理水浸。

政務司司長陳國基表示，由於早上雨勢集中在將軍澳地區，將軍澳多地出現嚴重水浸，一個露天停車場全被黃泥水淹浸，水深高達半架車，附近道路亦受水浸影響。經渠務署人員緊急清理後，情況已經受控，積水已經逐漸散去。他稱截至現時為止，政府沒有收到任何傷亡報告。

陳國基又指，天文台已作宣布，未來一至兩小時有機會發出黑色暴雨警告信號，本港下午或再有大雨。他稱已要求天文台和渠務處盡快預測那裏有機會出現水浸風險，並要求承辦商做好準備，隨時候命，一旦出現水浸情況，需要即時處理。