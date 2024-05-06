太子珠寶鐘錶CEO承認縮減屯門分店　澄清尖沙咀店傾續約無裁員

本港最新零售銷貨值遜預期，今日（6日）有市場消息指，太子珠寶鐘錶位於尖沙咀海洋中心及屯門分店即將結業，有指最少10名員工受裁員影響。



太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明向《香港01》強調，海洋中心分店並非結業，正與商場傾續約，該分店沒有裁員。不過，他指疫後經濟狀況「大家有目共睹」，承認屯門一分店不再續約。



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，本港零售業大勢已去，對零售業縮減規模不感到意外，認為節省開支改為定期存款收息更理想，「發夢以往光輝嘅日子已經冇可能。」



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太子珠寶鐘錶今日傳出裁員消息，有指涉及10人以上，主要為銷售員及少量後勤人員，亦有消息指，位於海洋中心的分店不再續約，商場將轉租予名牌手袋品牌Louis Vuitton（LV），另有指屯門有兩間分店結業。

海洋中心分店無異樣 職員稱未獲通知

《香港01》今午到海洋中心分店視察，分店並無異樣，未見貼出結業或搬遷等告示，而店員亦聲稱對裁員及續約事件不知情，亦未獲任何通知。

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主席鄧鉅明：海洋中心分店商續約 分店無裁員

太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明回應《香港01》澄清，海洋中心分店並非結業，目前正與商場傾續約。不過，他承認，位於屯門市廣場分店由於租約到期，已決定不再續約，而另一間屯門V City分店則仍在考慮存續。至於裁員方面，他強調尖沙咀店沒有裁員。

太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明。（資料圖片）

指業界踏入轉型期 需提升服務態度吸客

翻查資料，太子珠寶鐘錶位於屯門的K-Point分店，已在半年前結業，目前屯門只餘下屯門市廣場及V City分店。被問到屯門市廣場店不考慮續約是否與經濟不明朗有關，鄧鉅明說︰「經唔經濟差大家有目共睹，做任何生意汰弱留強好正常。」

鄧鉅明並透露，今年五一黃金周的生意相比去年「普通」，由於去年剛恢復開關，部份旅客的消費或不理性。「𠵱家開關一年，啲客成熟咗，嗰半年要買都買咗啦。」另一邊廂，港人融入大灣區北上消費，因此他認為生意不及去年相當正常。

鄧鉅明表示，業界目前踏入轉型期，認為需要彌補自身的不足，例如再提升服務態度，期望可增加顧客對香港零售的信心，「要適者生存、優勝劣敗，但一定要檢討自己先。」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料相片）

最新零售業總銷貨價值僅312億元 李兆波︰零售業大勢已去

政府統計處上周公布3月零售業總銷貨價值臨時估算為312億元，數據顯示按年下跌7%，結束過去15個月連升，亦是2022年3月後最大跌幅。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波對此感到震驚，「312億真係嚇咗一驚，冇諗過咁低，同封關嘅時候差唔多。」

李兆波解釋，過去數年疫情較為緩和的月份，本港零售業即使封關仍錄得約300億元水平，疫情前更經常錄得約360億元。他粗略估算，將兩個數據相減，得出疫情前旅客的消費額約為60億元，即旅客的消費力已大不如前，更直言「香港零售業大勢已去。」

零售業不景兩大原因︰內地客消費模式轉變、日元泰銖疲弱

李兆波估計，與內地旅客來港消費模式改變，不再以購物為主，加上日元及泰銖疲弱，吸引更多港人外遊消費，以致零售業數據不如預期。

李兆波又指，對於太子珠寶鐘錶部份分店不續約並不感到意外，認為考慮到高昂的租金及目前前景不明的市況，已毋須維持為數眾多的門市及員工，相比繼續燒錢營運，倒不如將節省的開支，改為定期存款收息，「發夢以往光輝嘅日子已經冇可能。」