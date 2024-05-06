首代華人攝記陳橋女兒指父未授權出攝影集　劉細良：一直有聯絡

香港第一代資深華人攝影記者陳橋4月離世，享年96歲。他的女兒陳麗娟在安息禮上，提到一件讓其父不快之事，今日（6日）再發聲明，指前傳媒人劉細良2017年印製發售的攝影集《鏡頭下的歷史》，未獲其父口頭或書面上的授權或同意。



劉細良早前則曾於網台交代《南華早報》授權出版的經過，提到過程中一直與陳橋保持聯絡，攝影集出版後也有親身送書給陳橋，以至後來茶聚，陳橋也有在現場為讀者簽書。



陳橋曾於80年代出版《陳橋新聞從影廿年》，2006年後在溫哥華出版《鏡頭下的歷史─陳橋三十載新聞圖片錄》，至2017年香港「上書局」再次為他推出攝影集《鏡頭下的歷史》。（資料圖片/徐尉晉攝）

陳橋女兒：無人告知售書收益歸屬何方 父未收過一毫錢

陳橋女兒陳麗娟在安息禮上，提及一件讓其父不快之事，今日也就此事件再發<a href="http://" target="_blank" rel="noopener">聲明

陳麗娟在聲明中指，即使當年其父曾與劉細良談及出版攝影集，也只是最初步的洽談，一切合作條件細節均未磋商，且該書由內容編排到資料核實事宜，其父皆沒有參與，甚至付印前的書樣亦未曾過目。

她續指，2017年版《鏡頭下的歷史》出版前，從未有人告知其父親發行後，售書收益歸屬何方，也不知每冊售價300港元，出版後未收過一毫錢，反問何來「陳橋貪錢」一說。

陳橋曾獲得6項世界新聞圖片榮譽獎（Honour Certificate, World Press Photo）。（資料圖片/高仲明攝）

稱陳橋借出照片只是給對方作初步參考 指《南華早報》受誤導而授權

陳麗娟在聲明中也提到，劉細良出版《鏡頭下的歷史》，需從其父手中取得照片檔案，惟其父當日被人說服借出照片，原意只是給對方作初步參考，未曾想過對方會自行將照片付印謀利。

她也引述《南華早報》內容資源主管Weldon Kong的說法，指2017年2月劉細良以賀陳橋90歲壽辰、助陳橋出書為名，跟報社接觸，負責部門誤以為該書是送給先父的賀壽禮物，且他交來的相片與報社藏庫的相同，故未有越洋向其父查證，便豁免相關的版權費用。

她指出版過程中，其父及《南華早報》雙方均受不同程度的欺瞞。就劉細良於4月28日在網台節目中，展示《南華早報》的授權合約，她則批評對方混淆視聽，誤導公眾，因合約並無涵蓋其父的署名權，而《南華早報》的授權決定，是建基於劉細良提供的誤導資訊。

劉細良展示《南華早報》授權電郵 稱有親身送書給陳橋

劉細良此前曾在網台交代《南華早報》授權出版的經過，提到他在2017年1月訪問陳橋，期間陳橋希望2006年的攝影集《鏡頭下的歷史》可再版，一度擬與記協開會商討，惟最後未有落實。

及後2月，劉細良發電郵予《南華早報》，內文寫道正為陳橋90大壽前出版其香港新聞圖片集《鏡頭下的歷史》。該影片亦展示他與《南華早報》電郵來往的內容、以及授權協議。

劉細良在影片中也表示，過程間一直與陳橋保持聯絡，攝影集出版後，他也有親身送書給對方，以至後來茶聚，陳橋也有在現場為讀者簽書。