九龍香格里拉散工接HR電郵　附逾1900同事個人資料　憂外泄惹風險

多間機構近日接連發生個人資料外泄事件，《香港01》今日（7日）收到九龍香格里拉大酒店前員工指，在凌晨時份突收到一封電郵，內附1,941名疑同為兼職同事的「支付酬金給僱員以外人士的通知書」（IR56M表格），當中有身份證號碼、住址及收入等個人資料，亦包括報料人資料。



報料人稱已通知酒店但至今沒回應，擔心一旦有人挪用資料便會帶來未知風險：「我會覺得好恐怖，畢竟都係一間國際公司嚟嘛。」《香港01》正向九龍香格里拉大酒店查詢事件。



九龍香格里拉大酒店懷疑發生資料外泄。（資料相片）

至少兩人收到「無主題」電郵 內附1941人IR56M表格

九龍香格里拉大酒店一名前員工透露，今日凌晨突然收到一封題為「no subject」（即無主題） 的電郵，內附涉及1,941名員工個人資料的文件，他另一名在酒店工作的朋友，亦在相近的時間收到相同的文件，因此懷疑酒店發生資料外泄，估計將文件誤發予1,941人。

「起初我個朋友收到嘅時候，就唔知道佢係咪有Send埋畀其他人，以為剩係Send錯畀佢，後尾發現唔係喎，過咗五分鐘後我都收到。」

九龍香格里拉大酒店。（資料相片）

憂其他人挪用資料帶來危險

前員工透露，打開文件前需要輸入個人身份證號碼，其朋友情況相同，因此若其他人取得文件，除非得悉他們的身份證號碼，否則難以開啟。而文件共有1,941頁，為一份英文報稅單，內有1,941人的性別、婚姻狀況、身份證號碼、住址及收入等資料。

他又指，該文件亦泄露了他們二人的資料，擔心其他員工收到文件後，若有不軌企圖挪用資料便會帶來未知的危險。「做嘢時候畀個人資料公司，係信任佢，佢𠵱家將啲資料無啦啦Send左畀一千九百幾個陌生人，對佢或者對我哋都有風險。」

私隱專員公署2022年曾對香格里拉集團表示失望。（資料圖片）

考慮向私隱專員公署求助︰覺得好恐怖

截圖顯示，該電郵疑為酒店人力資源部（HR）所發出。前員工指，早上曾嘗試回覆通知外泄事件，惟對方設定不接收電郵，他最終只能在酒店官網找出電郵並要求解釋事件，惟至今午仍沒有回應，因此考慮數日內向私隱專員公署求助。

被問到會否要求酒店道歉，前員工表示只希望社會了解該酒店外泄資料。「我冇急切風險嘅，但我覺得如果你一間公司咁樣做，都可以不痛不癢，我會覺得好恐怖，畢竟都係一間國際公司嚟嘛。」

其後私隱專員公署發現有逾29萬名香港客戶的個人資料或受影響，惟香格里拉集團在知悉事故後超過兩個月，才正式向公署通報並通知相關客戶，公署當時對此表示失望。

《香港01》正向九龍香格里拉大酒店查詢今次事件。