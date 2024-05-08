HK Express行李｜最平級只准帶隨身物上機須放座位下　4級制一覽

國泰航空旗下廉航香港快運（HK Express）更改行李政策，今日（8日）早上發布，票價類別「2變4」，價格由低至高分別為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。近日外界最熱議的行李安排，全部級別上機時都可以帶不超過7公斤的隨身物品或行李上機，但最便宜級別「輕便飛」旅客，只包非行李箱隨身物品一件，且不超過 7 公斤，而隨身物品必須能放置於前座位下方，不能放於座位頂行李架。一文看清4類機票分別。



香港快運（HK Express）官方5大例子：

例子/行李選項

．Sharon家人定居於河內經常會回家探親，由於住處日用品齊備，因此只需帶上一個小提包便可出發/包括7公斤的隨身物品1件的「輕便飛」

．Albert每月需到北京開會數天，所需衣物不多，所以只拿一個公事包加上一個手提行李箱便可上機/包括共重7公斤隨身物品1件及登機行李1件的「經濟飛」

．Amy與閨蜜到曼谷遊玩，帶上多套靚衫打卡，又想預一些行李空間買手信回港/包括7公斤隨身物品1件及20公斤寄艙行李1件的「隨心飛」

．Kevin與太太一起暢遊東京，到潮牌集中地原宿大量入貨，希望可以買得盡慶/包括共重7公斤隨身物品1件和登機行李1件，以及32公斤寄艙行李1件的「無憂飛」

．Davis趁冬天到首爾滑雪，帶齊各種裝備，包括一件長超過1.5米的滑雪板/「無憂飛」加上一件特殊行李



香港快運（HK Express）更改行李政策，今日（8日）早上發布，票價類別「2變4」。

香港快運航空（香港快運HK Express）今早宣布推出全新票價選項，由以往的兩種票價選項增至四種，香港快運稱新票價選項是讓顧客按照旅程的需要作出靈活選擇，減省不必要的開支，並指全新的「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」四種票價選項，既有平實票價選擇，亦有提供較大寄艙行李限額及可選擇標準座位的類型。

5月7日或之前訂票仍能享隨身物品1件及上限7公斤登機行李1件

香港快運稱，全新訂票介面清晰易明，列出各種選項的特點，顧客亦可以這四種票價選項作基礎，按照自己的行程及預算，加入各項附加服務，包括加購寄艙行李限額、預訂心儀座位及餐飲等，而在周二（7日）或之前訂票的乘客仍然能享有隨身物品1件及重量上限為7公斤的登機行李1件。