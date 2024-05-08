直播｜觀塘線7.28四站停運　港鐵：大部份乘客須多2至12分鐘轉車

港鐵去年宣布鐵路設施更新及保養維修開支，未來五年將增加兩成至逾650億元。消息指，港鐵正計劃更新及維修觀塘線設備，特定日子，列車將不停部份車站。港鐵車務工程維修總管李劍雄指，位於油麻地站附近的交叉渡線，隧道頂部高7米，比一般隧道高，且須更換逾50個吊架，無法在一般「黃金兩小時」進行更新，故太子至何文田站須於7月28日不提供列車服務，料受影響乘客會較原來路線多2至12分鐘轉車。港鐵有信心一日可完成相關更新，預計7月29日頭班車恢復正常服務。



港鐵車務工程維修總管李劍雄（左）及港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲（右）5月8日出席記者會交代觀塘線更新設備安排。（何瑞芬攝）

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指出，7月28日是暑假的周日，對乘客影響最低，當日觀塘綫太子至何文田站暫停列車服務，但荃灣綫及屯馬綫列車仍維持服務，「站站有車搭。」李婉玲指，港鐵當日會與九巴合作，安排8及30X號線免費接載乘客。

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李婉玲表示，會持續發相關安排資訊，包括車站大型海報及告示，車站及車廂也會有廣播等，不同方法提醒，當日會加派大量人手協助乘客。

李劍雄表示，未來仍有3個點須做更新，預計未來3年會有一至兩次相關工序，會按其資產狀況決定如何去做。

港鐵觀塘線為本港首條地鐵線。(資料圖片／羅君豪攝）

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