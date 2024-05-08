觀塘線維修7.28不停4站　九巴兩路線免費接駁　車站班次一文看清

港鐵今日（8日）公布觀塘線於7月28日暫停部份車站列車服務，九巴稱，將於當日安排兩條巴士路線，包括免費路線8路線，由尖沙咀碼頭往來九龍站；及30X線，由荃灣（荃威花園）往來黃埔花園，指定車站可免費乘搭，而服務時間會延至至凌晨1時左右，下文一文看清詳情。



8路線往來尖沙咀碼頭及九龍站

港鐵觀塘線於7月28日暫停部分車站列車服務，涉及太子、旺角、油麻地及何文田四個車站。九巴公司今日回覆查詢表示，因應港鐵服務調動，將於當日安排兩條巴士路線，包括九巴8路線 [尖沙咀碼頭 ⇋ 九龍站] 向乘客提供免費服務，途徑紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，接載市民往返各區。

30X路線往來荃威花園及黃埔花園

另一條巴士路線30X路線 [荃灣（荃威花園）⇋ 黃埔花園] 則在路線上介乎油麻地至黃埔的指定巴士站可以免費乘搭，接載乘客來往黃埔、何文田、油麻地至旺角、太子、深水埗、荔枝角和荃灣一帶，相關乘客上車時毋須拍卡或以任何方式繳付車資。

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九巴：按需要增加班次疏導乘客

此外，九巴公司表示，為應付當天預計增加的服務需求，8路線將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班；30X路線則會由早上6時至凌晨1時15分，加開短途班次來往黃埔和油麻地。九巴當日會密切留意載客情況，在有需要時再增加班次疏導乘客。

30X路線往荃灣（荃威花園）方向，當天免費乘坐巴士站如下：

黃埔花園總站

紅樂道

紅磡南道

機利士南路

獲嘉道

往黃埔花園方向

油麻地文明里

油麻地眾坊街

勞資審裁處

衛理道

觀音街

德民街



此外，城巴發言人亦表示，預料於7月28日港鐵觀塘線部分車站停運期間，市民對區內及跨區巴士服務需求將上升，於當日會密切監察各相關巴士路線客量，視乎需求靈活調動資源加強服務。

城巴相關服務太子、旺角、油麻地或何文田路線：20A、106、109、115、118、795X、A25、E21A、E21B、E23、E23A