陳柏宇：「足」你快高長大

足球是全球最受歡迎的體育項目之一，參與門檻亦低，只要一個足球，小小的空間，家長同子女便可以一起享受足球的樂趣，共度親子時光。對小朋友來說，學踢波不單開心好玩，亦能強身健體，鍛煉團隊精神，同時亦可以學習做人道理。

陳柏宇（Jason）的長女陳羿辰（Abi）現時5歲，前幾年的成長階段都受疫情影響。Jason發現，Abi和很多小朋友一樣，在前幾年因社交隔離措施而缺乏與人交流相處的經驗，也錯失了學習情緒調控的機會，踢波正好提供解決這個問題的方案。

參加比賽，小朋友當然想贏，但星級爸爸陳柏宇則認為「輸波不是問題，如果你自問有全力以赴。」鼓勵小朋友比賽竭盡全力，培養「勝不驕，敗不餒」的體育精神比贏過對手更重要。

攝影：鄭子峰



足球有助小朋友建立自信，陳柏宇期望女兒能從中學懂體育精神。

陳柏宇的長女陳羿辰（Abi）活潑好動，參與不少興趣班，包括踢足球。他指，為女兒報讀足球訓練班為培養其團隊精神，讓她在社交方面有更大進步，同時增強體能，更重要的是培養心智上的發展。Abi的自尊心較強，同時自信心不足，所以總是想贏。「她在家裡與大人玩遊戲，只能贏不能輸，所以大家亦會讓她，以致她甚少面對失敗，亦會因為怕輸而避免參與某些遊戲。」

陳柏宇珍惜親子時光，無論工作如何繁忙，亦會抽空與女兒做運動。

學踢波更學做人 正面教育促進全人發展

小朋友天性好動好玩，於球場上邊跑邊笑，總能享受運動的樂趣。除了追求足球帶來的快樂，陳柏宇期望透過球場中的成敗得失培養女兒的體育精神，裝備她面對往後的人生風浪。他認為，適當的競爭心有助小朋友自我挑戰，但若球賽結果未如人意，並不代表她不夠努力。「快樂足球著重鼓勵，享受過程大於結果。好的要表揚，不好的一起反省，讓她知道大家都看到她的努力，令她更有信心踢下去。」運動路上，勝負從來都不在於對手，而是在於自我進步。透過踢足球這個體驗，Abi漸漸地也能學會安然接納失敗。

「快樂足球」著重鼓勵，享受過程大於結果。

增強社交技巧，拉近人與人之間的距離

足球是一項受歡迎的運動，只需一個球便可聯繫一眾小朋友。無論是正規的11人足球比賽，還是小型足球隊，都是一個能讓小朋友學習社交技巧的地方。陳柏宇觀察到不少小朋友受疫情影響缺乏運動，加上停課令他們失去透過真實場景學習社交與情緒調控的機會，令相關能力明顯較弱。而足球則能助小朋友快速融入團隊，學習如何與人好好相處，同時也可以成為一道橋樑，拉近家庭成員之間的距離。陳柏宇向來愛錫女兒，尤其珍惜親子時光，無論工作如何繁忙，亦會抽空與女兒做運動，練習足球，更笑言Abi身手敏捷，遺傳了自己的運動細胞。他相信從幼稚園開始讓小朋友接觸足球或其他運動，對他們的身心具正面影響。

「賽馬會學界足球發展計劃」一直致力將啟發和鼓勵為本的訓練模式帶到本地學校，更與曼聯合作，讓參與計劃的學校教師得到獨一無二的足球教練培訓課程。自2013年起，計劃已吸引逾150間幼稚園、小學、中學及大專院校參與，為超過5,200名教練、老師、學生及家長提供足球培訓及指導。去年，計劃首次邀請幼稚園加入成為夥伴學校，期望將「快樂足球」這套理念帶到幼稚園，讓小朋友更早接觸足球，以提升本地學童的體能、心智及社交能力。

（資料由客戶提供）