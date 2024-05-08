中國電信與內地手機商合作衛星通訊服務　唯香港沒有業務

中國電信今日（8日）公布，已與中國各大手機製造商華為、OPPO等合作，推出「手機直連衛星服務」，而香港將是「天通衛星移動系統」國際化運營的首站，覆蓋範圍是中港澳的戶外、且無遮擋建築之地方。



中國電信在發佈會展現5款手機，均為中國手機製造商推出，並且有衛星網絡系統，配合中國電信的儲值卡或月費服務，則可開啟衛星功能，在郊外無法接受移動網絡的地方，使用衛星網絡通話及收發SMS訊息。不過，中國電信在香港未有業務。



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香港有不少郊野地區、行山路線以及公海，都不能接收電信網絡信號，一旦誤入「結界」，便無法與外界通訊，如遇危險，更不能用手機向外求救，因此，市民如前往上述地點，安全起見，或會攜帶衛星手機，透過天上衛星通訊；惟衛星手機較為大部且重，不便攜帶。

天通衛星1號與特定中國製造商的智能手機可直連通訊

中國電信表示，新研發的「天通衛星1號」，能與部分智能手機直連，可毋須使用衛星電話，直接用智能電話即可透過天通衛星與其他手機用戶通話、收發簡訊。不過，中國電信指，現時只有與中國手機製造商合作，包括華為、OPPO、小米、榮耀以及中興，所以只有這些品牌旗下的個別手機，有衛星通訊/網絡的設定，能使用中國電信的直連衛星。

必須使用中國電信的通訊：收費計劃容後公布

根據本港的通訊事務管理局辦公室資料，香港流動網絡營辦商的名單，並不包括中國電信。因此，香港用戶沒有合法途徑使用有關衛星通信服務，即使買了中國製造商旗下的智能手機，亦需同時使用中國電信的儲值卡或月費計劃，只能身處內地時才可使用該衛星通訊服務。至於有關的月費計劃、收費等，中國電信在表示現未能公布，會容後再發表。

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室內不能接收衛星通訊

中國電信的香港業務代表指，在展現的5款中國製造商旗下、有衛星通訊的只能手機，在設定中，有衛星通訊/衛星網絡一欄，點進該欄後，手機會自動連接到天通衛星，不管對方的手機有否衛星通信系統，其仍可與對方通話和收發SMS訊息；但這服務只覆蓋範圍只在中港澳的戶外且無遮擋建築之地方，換句話說戶內是接收不到。