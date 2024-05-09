今日必看8分鐘｜啟德體育園奪命工傷｜深水埗玉器店遇竊

啟德體育園工傷︱勞工處：死者被夾於升降工作台與金屬構築物之間

啟德體育園昨日（8日）發生奪命工業意外，52歲姓黎升降台操作員，駕駛升降吊臂升上球場頂部進行鋁板工程，惟吊臂升至球場頂部後，他被發現暈倒昏迷，送院搶救至昨晚不治。事件起因一直未明，家屬曾向工權會表示，事主身上有瘀傷，質疑是否曾經被夾。勞工處今日（9日）表示，該名男工在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治。處方已即時派員調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。

上水禁錮｜欠債女遭強擄押上車 警一日後拘兩男涉傷人及非法禁錮

上水大頭嶺村前晚（7日）發生擄人禁錮案，一名55歲朱姓女子在大頭嶺村被4名男子擄走，押上一輛私家車，其夫嘗試阻止，但不成功。女事主及後獲釋自行到警署報案。警方經深入調查後，昨日（8日）下午在大埔區拘捕一名70歲姓林本地男子及一名30歲姓林本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，兩名被捕人現正被扣留調查。被捕二人為父子關係。

深水埗福榮街爆竊 賊人擸飾櫃百件玉器 店主痛失$50萬

今日（9日）早上9時許，深水埗福榮街32號地下一間玩具店，店主開舖發現鐵閘的密碼鎖不翼而飛，擺放玉器的玻璃飾櫃遭撬爛，內裡搜掠一空，於是報警求助。警方接報到場，店主經初步點算，飾櫃內100件、價值約50萬的玉石首飾被偷去。

海防道珠寶店劫案︱5賊今早提堂 警再拘捕21歲巴籍涉案男

周二（7日）中午，尖沙咀海防道近漢口道的鐘錶珠寶店「名人站」，遭匪徒闖入行劫。警方早已接獲情報，在附近一帶埋伏監視，當場拘捕5名巴基斯坦籍男疑犯，年齡介乎23至35歲。昨日（8日）警方再拘捕多一名21歲巴基斯坦籍男子。

搞｢死人房地產｣？湖北隨州強賣公墓違者扣留骨灰 引老人堵路抗議

內地今年「五一」假期間，湖北省隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，甚至規定夫妻不能一起土葬，引發當地老人不滿，連續3天走上街頭抗議，並一度堵塞了316國道。事件鬧大後，內地媒體紛紛批評官方粗暴違法，當地居民則抨擊地方官搞「死人房地產」缺德主意。

觀塘康寧道老翁捱七人車撞 頭部重創 昏迷送院搶救

今日（9日）早上8時17分，觀塘發生交通意外。一輛七人車沿康寧道往觀塘道方向行駛，至一行人過路處時，撞倒過路的老翁。傷者頭部重創昏迷不醒，救護員到場替他包紮，然後送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。傷者姓伍82歲，司機姓黃64歲。警方正調查事故成因。

佐敦廟街唐樓起火傳爆炸聲 一女不適送院 警列縱火跟進

佐敦發生火警。今日（8日）傍晚約6時11分，廟街近南京街交界一幢唐樓高層位置懷疑起火冒煙，曾傳出爆炸聲，驚動多名市民報案。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，約20分鐘後將火救熄。大廈內部分居民由消防員陪同疏散，有人落樓時戴上消防提供的保護頭罩。有人疑吸入濃煙不適，當中一名30歲女子被送往廣華醫院救治

兩網店賣冒牌Hermès、Gucci等香水 正價三折出售 海關拉兩男女

海關破獲兩宗透過網店出售懷疑冒牌香水的案件，共檢獲約1,900件懷疑冒牌物品，包括香水和化妝品，估計市值約92萬元，並拘捕一男一女。檢獲的冒牌香水全部是名牌，包括Hermès、LV、Gucci、Dior等。

內地大媽大鬧匯豐銀行瘋傳！怒吼被歧視：我就說普通話 後續傻眼

在香港說普通話被歧視？內地微博周一（5月6日）起瘋傳1段「內地大媽大鬧香港匯豐銀行」影片，指有內地婦人不滿說普通話被區別對待，咆哮怒罵職員，強調「我就是普通話，我就說普通話！」，又明言會投訴。影片中未聽到職員回應內容，現場客人紛紛關注事態，最終內地婦人留下1句「我不在你這辦了」後就離開。