屠龍小隊案・二｜隊長認用眾籌錢賭博嫖妓　明知控方案情錯都全認

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉嫌串謀策劃殺警搶槍及放炸彈大行動案，「屠龍」隊長黃振強早前供稱他2019年參與社運，之後成立了「屠龍小隊」，又開設「育龍」頻道眾籌，連月參加多次示威後，與其他組織計劃在2019年12月8日進行一次大行動，卻在行動前夕被警偵破。

黃之後接受辯方律師盤問，他承認有用眾籌錢賭錢嫖妓，賭博總投注額高達30萬；同時與最少三名女子有關係，又自稱與「家長」關係好，更形容應酬似「做鴨」。律師問他提供過什麼服務時，黃一度情緒激動，並需懲教署職員抬走。

黃振強曾向法庭投訴，被捕時遭至少三警施襲。他又承認，明知控方案情有錯，仍然承認案情，這樣「串謀謀殺」罪才可獲存檔法庭。法官問明知是錯都認？他說「認罪就要認晒囉」。



屠龍小隊案・專頁

認曾用眾籌的錢下注並有輸錢

黃振強在接受首被告張俊富的律師盤問時，承認他在2019年9至12月期間，共投注29萬7千多元，且有用眾籌所得的錢下注，亦曾輸錢，但強調這非私吞，只為紓壓。

曾向警稱向吳要槍是投其所好

律師又指，根據黃與另一同謀者吳智鴻的通訊記錄，黃曾向吳稱想要槍，但黃被警方查問時，卻稱其實不想「掂呢啲嘢」，只因吳稱有百多萬，他想將來向吳攞「資助」，才投其所好。黃卻稱不記得。

黃振強稱，被捕後遭警員武力對待，包括以手拍打臉部。

律師質疑黃未有向隊員提及行動細節

律師又指，黃與小隊成員在2019年11月同遊泰國，黃未有如其口供所言，向隊員提及「大行動」的細節，僅向隊員提過放煙花，黃否認說法。律師續指，「大行動」前一天，即同年12月7日，他們在安全屋談及翌日的行動時，當時因有其他隊員的女友在場，故黃不便透露行動中有如放炸彈及用槍殺警等內容。黃認當時現場有其他人，但記憶中有提過計劃。

隊員有共識不會用槍殺警

律師續指，黃原本計劃在「大行動」事成後，便會「著草」去台灣，但黃未有預隊友同行，因黃知道，隊友們有共識不會用槍殺警，若他們知道計劃，必然會反對，亦不會與吳合作。黃只同意有成員反對用槍及炸彈，但無反對與吳合作。

2019年反修例示威衝突中，有人縱火。（資料圖片）

黃否認想走佬及把眾籌錢據為己有

黃承認他已認的籌款罪，涉及金額達4百多萬，當中有不少是現金，亦同意他當時所收現金至少有100萬，他亦認與吳相識後，曾收吳1萬元資助。律師續指，黃曾向警稱，若事成並「走佬」到台灣，吳會給他100萬，指黃為貪心而參加吳的殺人計劃。黃否認為錢殺人，但認眾籌所得的錢只有他知，其他被告都不知情。律師指黃欲潛逃後把眾籌錢據為己有，黃否認。

黃認曾想過要槍及親自殺警

黃在次被告張銘裕的律師盤問下，承認他當時非常仇警，在「大行動」前曾向吳要求要槍。律師引述黃發給吳的訊息提到：「我諗住趁亂，乘機啪兩件」，黃又叫吳不要讓黃的隊員知道。黃承認當時不想讓隊員知他有私心殺警，認為無需隊員知他想做這樣危險的事。律師即追問：「咁咪變咗(隊員)畀你拉落水，協助你咁？」黃考慮過後稱，他最後都放棄了計劃。

聞有手榴彈後怕死不再要槍

律師指黃與吳之後的訊息顯示，吳提及有手榴彈，黃即表示不要槍了。黃同意他怕死，驚炸埋自己。律師指，黃事前亦未有向隊友提及炸彈設置的位置，而該位置附近有油站，質疑他未有顧及隊友安全。黃稱他不曾光顧油站，當時未有將油站與爆炸連繫起來，亦不知炸彈威力。

黃振強承認隊員曾有共識，不會親手槍殺警員。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

黃當時與3名女子有不同關係

第三被告嚴文謙的律師則盤問時，直指黃曾到泰國嫖妓，黃認有嫖妓，但稱因怕在泰國的女友發現，雖然有嫖妓，但沒有發生性行為。黃又認與一名叫「佩儀」的女「金主」感情要好，「佩儀」並有幫他執行理；黃亦認與閃燈隊的女隊長Kristy有曖昧關係。

被問曾提供什麼服務突變激動

律師不禁質疑，黃聲稱當時要紓壓，其實是因為周旋於不同女子之間而感壓力，黃否認。律師續指黃與Kristy的訊息中，曾自稱與「家長」感情幾好，更形容「好似做鴨」，黃即解釋只是講笑，又稱因在香港長大，習慣說話粗俗。律師便追問：「你提供咗咩服務？」黃回覆：「視乎深淺程度唔同。」黃之後便開始要深呼吸，之後變得激動及哭泣，要回羈押室休息，途中更突腳軟跪下，最後由4名懲教員把他抬走。

否認紓壓無預隊友

黃之後回到證人台作供，否認為斂財而發出不理真假的文宣，律師再指他把眾籌款項用於賭博及嫖妓，卻「無預隊友」，黃承認賭博嫖妓是其紓壓方式，但強調他有在隊友身上花上20萬元提供減壓方法，並非「無預隊友」。

2019年反修例示威衝突中，有人縱火。（香港01記者攝）

否認推隊員試槍受軍訓免涉重要活動

第四被告李家田的律師盤問時，更指出黃在2019年10月20日的示威中，曾被警員截查，當時李向警方自稱是「和理非」，黃承認當時說法有出入。律師繼而指黃曾以受傷，或自稱實力夠，無需接受軍訓等為由，只派隊員出席同謀者吳智鴻安排的台灣軍訓和西貢試槍，指黃不參與重要及嚴重的活動，目的是：「令你對手唔好掂呢啲咁嘅嘢。」黃一概否認。律師又指，其李實沒有出席多次會議，根本不知「大行動」的計劃，黃亦否認其事。

代表第五被告賴振邦的大律師盤問時指，黃在錄影會面提「大行動」前數天，他們在糖水店與「屠龍」軍師Kan、同謀者吳智鴻、閃燈隊隊長Kristy等見面，吳曾提及「大行動」的計劃，後來四人一同到荃灣一間酒吧。但黃未提當時賴也在場，賴並稱擔心店內CCTV有收音功能，最後未有討論「大行動」細節。黃同意。

代表女被告劉佩凝的律師盤問時指，黃向劉要資金買槍只用綠色槍的表情符號代指槍，質疑該槍可以是水槍或假槍，黃稱無法判斷；辯方又指劉曾先後7度轉帳共24.5萬元予黃，黃用該筆資金償還其拖欠三間財務公司的部份欠款，又轉帳7萬至其馬會戶口用以賭馬，但從未用來買槍，黃同意。

律師又指，黃明知吳在2019年9月安排隊員到台灣受軍訓，與他們原本計劃同年12月的「大行動」無關，但在案情上仍承認，因為以黃理解的認罪協議，他必須完全同意控方案情，部份控罪，如「串謀謀殺」等，才可獲存檔法庭，故他明知案情有誤仍承認，黃同意說法。

辯方指龍心是電腦遊戲述語

辯方續指，黃曾在眾籌頻道稱：「任務目標係集齊最少30粒龍心」。他稱其意是擊殺警員30人，辯方質疑「龍心」在「屠龍Online」是指一種可用現金購買的寶石，非黃所指的警察的命，故閱讀的人或有不同理解。黃稱不認識該遊戲，更不清楚「龍心」為何物。至於就黃早前供稱曾向女被告劉佩凝透露會用槍和炸彈，辯方指黃只視劉為棋子，不會向她提及行動，直指黃認罪才「篤」劉出來，黃否認說法。

庭上又播放黃與警的錄影會面，黃指殺警計劃由吳主導，吳更教唆他成為槍手，但他拒絕。黃早前亦有稱他被捕後遭警方武力對待，辯方問黃是否曾被警威嚇是「大陸仔」，及稱會把他送返內地，黃稱不記得。

辯方質疑「屠龍」隊長黃振強因任控方證人獲免予起訴書及串謀謀殺罪亦獲存檔法庭，加上認罪獲刑期扣減，故在庭上說謊，黃不同意；辯方又指，其中一名被告嚴文謙向黃索零用時，黃以「(錢)未到手」，及「見面畀」為由拒絕，質疑黃為何不以其他方式轉賬，黃稱因手上現金較多，又承認無留意嚴的經濟狀況，即使嚴有在留言透露經濟拮據他也：「無乜理。」

黃作供完畢。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023

