長洲太平清醮｜郭錦記第二代郭宇鈿到科大讀書　首年遇適應問題

長洲專製平安包的「郭錦記」，已由第二代郭宇鈿（Martin）在2017年接手。他在千禧年入讀科技大學工學士課程，此前一直在長洲生活的他，在入學首年仍未能適應大學生活，幸而上莊（運動攀登學會）、到北京的清華大學交流半年，以及去德國公司實習半年的經歷，都讓他更能學會待人接物等技巧，成功取得踏入社會的「入場券」，現在他「講唔到帶到啲咩返嚟香港，但視野係開闊咗」。



他鼓勵學生在大學選科時，可因應自己的強項和興趣選科，亦不用擔心讀的科目與將來職業無關，他便是一個例子證明「讀嗰科唔代表一定要做嗰行」。



離鄉別井出長洲入科大：長洲小朋友純樸啲，冇咁多物欲

在長洲土生土長的郭宇鈿，在2000年走出長洲，升讀科技大學。「離鄉別井」地到大學讀書並住宿，他分享當時覺「長洲小朋友純樸啲，冇咁多物欲」，所以在入學第一年，尚未能適應到大學的新生活，「嗰陣覺得咩都唔慣，融入唔到。」

除在大學社交外，他坦言學術方面亦遇到不少挫折，因在長洲多用中文授課，而在大學則全以英文學習，這讓他比同學要花更多時間讀書。

中學發現邏輯分析能力較強 遂揀機械工程 結果「上堂成日都瞓覺」

郭宇鈿在中學時，便已發現自己的邏輯性較強，因此在大學選科時，就選了都機械工程，但在讀了一個學期後，他覺得對機械興趣不大，「嗰陣上堂成日都瞓覺」，這便讓他反思究竟應否繼續勉强讀下去。

最終他的選擇是，寧願轉系也不將就，這便轉去電子工程學系。在轉到心儀的學系後，他終於尋回讀工程的興趣，更覺只讀電子工程都不夠，因而申請雙主修學位，兼修其有濃烈興趣修讀的計算機工程學。

到清華大學交流 再到德國電訊公司做實習

郭宇鈿的同學用三年時間（舊學制三年）畢業，而他則用了四年時間。皆因他除了在科大讀書雙主修課程外，更在第二年申請用半年時間到北京的清華大學交流；在大學最後一年修畢業論文課時，他則再用半年時間到德國的電訊公司做實習。回想大學時的四年時間，他並不覺得比別人多花一年時間畢業是浪費時間，「得着比人哋多更多。」

他分享當年到清華大學交流的經歷，因喜歡山水旅游而非人工建築物，因此他從日本、美國、澳洲等云云國家中，選擇到中國的北京交流，他稱「嗰陣一申請就批咗」，當時7所教資會資助的大學各有2至3個學生到清華大學交流，「嗰陣冇咁多競爭，報嘅學生唔多」；他慶幸當時有選擇去交流，「講唔到帶到啲咩返嚟香港，但視野係開闊咗。」

不後悔接手家族生意的決定 覺成績不錯：令屋邨舖頭仔變入屋

在畢業後，郭宇鈿花10多年時間，在一間小型金融公司拼搏，逐漸升職至高級管理層，而公司亦開始發展成大型公司並上市；但就在此時，他決定回到家族生意「郭錦記」幫手，他坦言並不認為在事業高峰時，捨下工作接手郭錦記等於浪費前10多年的工作經驗，因覺這些經驗都可在營運餅店時應用到。

回想起當初的決定，他認為不應想成「有冇做錯呢個決定」，而是要問自己「後唔後悔做呢個決定」，因如果覺得做錯決定，便會一直怨天尤人，但後者則是一個選擇，「而家睇返唔覺得後悔」，這個決定讓「郭錦記」三字得以繼續存在，他稱，雖然剛接手的頭一年有好多挫折，但他深信Can-do spirit，「冇嘢係唔得，只係肯唔肯去做」，他認為現時接手後的成績不錯，令郭錦記從「屋邨舖頭仔變到比較入屋。」

勉勵學生就自身強項和興趣選科：讀嗰科唔代表一定要做嗰行

DSE中學文憑試快將在7月放榜，他勉勵學生在大學選科時，可「睇下自己強項喺邊到」才選科，以及選自己有興趣的科目，「讀嗰科唔代表一定要做嗰行」，像他就是讀工程但之後從事金融業，但他仍無悔讀工程，因這既是他的强項，亦是興趣。

他亦分享，讀大學是進入社會各行各業的入場券，在大學的環境中，教會其如何待人接物，以及分析、解決問題等技巧，他建議大學生可在大學生涯中多參與有興趣的活動，如上莊、交流及實習等。