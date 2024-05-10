高中倫理宗教科課程指引更新　限從婦權等「具體向度」學人權概念

再有高中選修科課程改動。教育局公布，更新高中倫理與宗教課程指引，在有關人權的單元，學習「公民及政治權利」的概念時，加入認識「多元主義的影響」、「何謂合理限制和當地立法落實的情況」；亦新增列明從兒童權利、婦女權利、或免受種族歧視權利中，選一個「具體向度」，學習信仰自由、發表個人意見、結社、人身自由等人權概念。



教育局公布，更新高中倫理與宗教課程指引。

繼高中中史科有考評安排改動後，教育局局長蔡若蓮早前預告，因應時代轉變，未來會按高中課程檢討小組報告的建議，對高中選修科目作考評調適。

教育局今日向全港中學發通告，公布更新高中倫理與宗教課程及評估指引，相信課程改動後，學習內容更聚焦，與時並進，創造空間以促進學生的全人發展。

學公民及政治權利概念 增認識「多元主義的影響」

根據最新的課程指引，屬倫理學必修部份的單元二「個人及社會問題」，加入「人權與歷史發展」，以了解權利的本質概念。

就有關「公民及政治權利」概念，新增列明從兒童權利、婦女權利、或免受種族歧視權利，選一個「具體向度」，學習私隱、取得資訊、信仰自由、發表個人意見、結社、人身自由（不成為奴隸及不被強迫做某些工作）等概念。同時新增認識「多元主義的影響」、「何謂合理限制和當地立法落實的情況」。

新增學習假新聞、網絡公審和私隱權

至於「經濟、社會及文化權利」的概念說明，亦加入上述三選一的「具體向度」，以學習工作及公平待遇、得到基本生活需要、醫療、接受教育、居住及享受文娛等權利。同時新增「落實權利的具體指標，例如：有否設立保障人權的措施、該些措施的便利程度和足夠程度。」

現行「傳媒倫理」部分，加入「新興媒體帶來的轉變和引起的關注（包括假新聞、網絡公審、私隱權）」。

至於屬選修的「宗教傳統」單元，則刪減單元一佛教有關各大乘佛教思想的興起、佛教在東南亞和西方的發展概況、西方佛教等。另外，在單元二基督宗教刪走有關兩約之間的歷史、第一世紀的巴勒斯坦人民的處境及背景等。

教育局指，倫理與宗教課程的「優化方案」，經由課程發展議會的考評局倫理與宗教科委員會提出，透過學校問卷調查收集意見，再經考評局的該科科目委員會及個人、社會及人文教育委員會通過，獲課程發展議會接納。