母親節｜懲教署親子活動　在囚青年整「心太軟」　承諾改過自新

今日（12日）母親節，懲教署日前在壁屋懲教所舉辦廚藝親子活動，在模特兒蔣怡指導下，6名青少年在囚人士為母親製作甜品「心太軟」，答謝母親一直不離不棄的關懷。在囚青年阿明（化名）表示，過往一直沒有盡兒子責任，在被捕後發現母親從來沒有離開自己，只是一直走錯了方向，希望藉着今次活動給母親一個承諾，會努力改過自新，並在出獄後用心照顧母親，以報親恩。



青少年在囚人士製作絲帶花送贈母親，感謝她對自己的不離不棄。（懲教署提供）

懲教署日前舉辦「友晴Teen使」——為愛「蔣」廚親子活動，邀請著名模特兒蔣怡擔任嘉賓。曾在廚藝學院進修的蔣怡，指導6名青少年在囚人士為母親製作甜品「心太軟」，以答謝母親一直不離不棄的關懷。

親手製作絲帶花送給母親

適逢母親節，青少年在囚人士亦將親手製作的絲帶花送給母親，表達對母親的愛和思念，以及自己改過自新的決心。蔣怡與青少年在囚人士及他們的母親分享與孩子相處之道，並寄語他們要珍惜家人，加強溝通，有助青少年在囚人士改過自新。

蔣怡指導青少年在囚人士製作甜品「心太軟」。（懲教署提供）

入獄後發現母親不離不棄

在囚青年阿明（化名）表示，過往一直沒有盡兒子的責任，雖然入獄前他每天都見到母親，但忽略了與母親的溝通，漸漸感覺和母親的距離越來越遠。

直至犯法被捕後，才發現母親原來從來沒有離開自己，只是自己一直走錯了方向。他表示自己多年來未曾用心與母親慶祝母親節，故特別感謝懲教署的悉心安排，希望可以藉着今次的活動給母親一個承諾，會努力改過自新，並在出獄後用心照顧母親，以報親恩。

懲教署表示，是次活動能加強青少年在囚人士與母親之間的溝通，令青少年在囚人士重新感受到久違了的母愛，並體會到家人的支持和重要性，從而加強他們改過的決心。