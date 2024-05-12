建築署白石角主題智能公廁獲金獎　油麻地戲院內部增建吸熱玻璃牆

發展局今日（12日）表示網誌，介紹建築署創新項目，其中位於白石角公廁是全港首個主題式智能公廁，採用了空氣淨化太陽能玻璃天幕供電，曾在2023年獲香港最佳公廁選舉金獎。建築署在二級歷史建築的油麻地戲院增建附屬設施，應用玻璃數碼打印技術，能吸收並反射部分陽光熱能，預計於2026年完成 。



位於白石角公廁是全港首個主題式智能公廁，採用了空氣淨化太陽能玻璃天幕供電，曾在2023年獲香港最佳公廁選舉金獎。（發展局圖片）

發展局網誌指出，建築署在2023年多個項目共獲得超過100個獎項，涵蓋國際設計、綠色建築等，建築署預計今年將會有30個工程項目陸續完成，包括政府綜合大樓、公共泳池重建項目、學校及社區健康中心等。

位於白石角公廁是全港首個主題式智能公廁，項目提供一系列以人為本的智能設施和創新技術設計，包括實時遙距監測公廁情況。公廁天窗採用了空氣淨化太陽能玻璃天幕，為公廁提供部份電力，達至節能減碳目的，另外亦有手機充電裝置、獨立洗手位置及飲用水設備等，公廁設計和裝置均以單車為主題，融合於毗鄰的單車徑 。項目獲得2023香港最佳公廁選舉金獎。

評為二級歷史建築的油麻地戲院，是一個設有300個座位的劇院，由於受歷史建築以及保育原則所限，戲院大堂和側翼舞台面積不足以應付運作需要。建築署於2022年展開第二期工程，興建一座樓高6層的建築物提供排練設施及附屬設施，建築物幕牆設計選材粵劇戲服的珠片繡，運用電腦演算幕牆圖案，應用玻璃數碼打印技術，靈活打印多樣化圖案於幕牆玻璃，玻璃釉面亦能吸收並反射部分陽光熱能，具有節能環保的功效。第二期建築工程預計於2026年完成 。

沙田石門安興里骨灰安置所將提供約4萬個骨灰龕位，項目設有供撒放先人骨灰及安放流產胎的紀念花園，整體規劃以綠化及園境營造安祥平和的氣氛，結合節能裝置和可再生能源技術，以推廣綠色殯葬 。建築工程預計於2025年完成。

作品座落於將軍澳入境事務處總部的「婚禮花園」，預計今年6月底投入服務。圖為構想圖。（發展局圖片）

將軍澳入境大樓「婚禮花園」，以3D金屬打印「Weaving Love」，是香港首個使用3D金屬打印技術的大型試點作品，大樓的婚禮禮堂預計今年6月底投入服務。

建築署亦為立法會綜合大樓進行擴建工程，項目最大挑戰在於整個建築期間，都需要保持立法會的運作不受干擾。工程團隊採用了「組裝合成建築法」（MiC）建造新的議員樓層（11樓至14樓），以縮短工期並將工程造成的干擾減至最低，預計工程於今年11月底完成。