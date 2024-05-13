全球多地上演極光　梁榮武：太陽風暴高峰期　惟香港看見機會甚微

世界多地在上周五（10日）起，因遇上20年來最強的太陽風暴出現極光。香港氣象學會發言人梁榮武今早（13日）接受港台訪問時就指，雖然有目擊到極光的地方與香港緯度相近，但香港基本上看到的機會微乎其微；市民亦不必擔心太陽風暴對日常生活、健康的影響，但今、明年或會更常有太陽風暴。



香港氣象學會發言人梁榮武指，香港因太陽風暴看到極光的機會甚微，市民亦無須擔心會影響健康。(資料圖片/林若勤攝)

受今次太陽風暴影響，市民一般都關心能否看到極光，梁榮武於港台《千禧年代》就坦言，留意到世界各地一些較南的地區如古巴、佛羅里達州等，都能看到極光，其中「古巴同香港基本上（緯度）差唔多都睇到極光」，他就解釋指，根據外國預測，極光現象在某些特定地方出現機會會更高，但香港觀察到的機會非常低，即使有也會因早兩日天氣不佳，無法觀察。

5月10日 英國惠特利灣（Whitley Bay）聖瑪麗燈塔上空出現極光



+ 1

他又解釋太陽風暴出現的成因，是太陽周遭的太陽黑子有時以「耀班」散發至宇宙，部分會撞進大氣層，而今次監測到這些高能量粒子時速為每秒800公里，已接近強度極限，當撞至大氣層時，就會將能量傳到空氣的分子，形成極光形象。

梁榮武指，這些粒子有11年周期，今、明年則屬粒子量的高峰期，故最近幾個月的量也相比美國太空總署預測更多，也令耀班爆發機會更多，惟仍然難料持續時間，「天氣預測都咁困難，太空天氣預測就更加困難」，故只能預計今年、出年出現太陽風暴機會較高。

+ 1

有市民或會擔心這類天文現象會影響健康，梁榮武就強調「無咩需要關心」，因這些粒子雖「快過子彈」，但已被大氣層消弭；一般受影響的以電力、通訊系統為主，但今次事件上，未看到世界有大規模停電，相信輸電機構都有汲取過往教訓應對；而最受影響的，相信是部分低軌道人造衞星，因這些黑子落在大氣層後，會將低層、高密度空氣推上高層，影響衛星運轉，甚至會向下墜，故要作調整確保運作。