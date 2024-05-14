英控3男違國安｜起訴書：羅冠聰等人在英被監視　退役英軍執行

撰文：蕭通
出版：更新：

英國警方周一（13日）公布起訴3名男子，涉違反英國國安法。西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書， 披露3人涉嫌在英國跟蹤監視羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達，以及「攬炒巴」劉祖廸。其中，袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）與衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯）的手機簡訊顯示，對於羅冠聰的監視在2021年起持續。

英國起訴3名男子違反當地國安法，涉協助香港情報部門，圖為其中一名被告Chung Biu Yuen（袁松彪）於2024年5月13日離開倫敦法院（Reuters）

起訴書提到，2023年中和同年12月，國際媒體廣泛報道港府懸紅通緝多名海外人士，當中部份居住在英國。警方調查發現，被告部份敵對活動早於「港區國安法」2023年12月生效前已出現，當中包括羅冠聰的監視。

起訴書稱，根據袁松彪與衞志良的手機聊天紀錄，顯示由袁代表的港府駐倫敦經貿辦事處，與衞存在一定任務關係。對話中提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼，起訴方認為是「海外華人青年」等群體。

被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良），獲准保釋離開法院。（路透社）

劉祖廸和蒙兆達被指亦是目標

起訴文件又稱，袁和衞對話也反映，衞志良及另一被告、曾服役英國皇家海軍的Matthew TRICKETT，負責執行監視等任務，袁的手機並存有針對中國及香港政府的抗議人物照片。

另外，TRICKETT的手機被指存有執行監視、日期為2023年8月16日的紀錄，顯示他以「Pete」稱呼衞志良，會就行動向「Pete」報價後對方付款。 當中包括2023年8月對劉祖廸（Finn LAU）和蒙兆達（Christopher MUNG）的監視任務，時間在港府懸紅全球通緝後不久。

被起訴的37歲Matthew Trickett，在英國開設保安公司。（Matthew Trickett LinkedIn）

疑曾向港府經貿辦收取費用

TRICKETT的手機除有詳細的報價、成本及利潤紀錄，行動包括網上追蹤目標、檢查地址和敲門等。根據他與衛的對話，他曾向一名簡寫「ETO」的客戶收取任務費用，並就相關 細節向「Pete」提問，起訴書認為是香港經濟貿易辦事處「 （Hong Kong）Economic and Trade Office」。

TRICKETT的手機另存有部份監控報告，包括2023年8月對羅冠聰在倫敦的住址和工作地點進行了監控。此外，其手機也有曾參加倫敦市中心示威活動的抗議者圖片。

英控3男違國安｜起訴書：港府駐倫敦經貿辦經理委託進行敵對活動港府官員被英國以違國安法拘捕　葉劉淑儀：非常嚴厲　很容易觸犯英起訴3男助香港情報部門　外交部駐港公署譴責羅織罪名污蔑香港英國訴3男助香港情報部門　中國駐英使館：強烈譴責英方無理指責英國警起訴三男涉助香港情報部門　港府：已要求英方公正處理事件
英國
中英關係
港區國安法
羅冠聰