英控3男違國安｜起訴書：被告扮維修工圖闖寓所　門外倒水稱洩漏

撰文：蕭通
出版：更新：

英國警方周一（13日）公布起訴3名男子，涉違反英國國安法。西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書，當中提到一名持BNO港人被監視，被告Matthew TRICKETT假扮維修工人，企圖闖入對方住所，並在門外倒水謊稱漏水需要檢查。

目標對象涉在港詐騙　已遭民事起訴

起訴書指出，事主為41歲的Monica KWONG， 曾在香港YearShine Investment Ltd和TWT Global Limited工作。YearShine指她從帳戶轉走1.44億港元，涉及詐騙；另涉盜取價值2,142萬港元的財產。鄺於2023年12月離開香港，現居於英國，但在港因涉嫌詐欺遭民事起訴。

2024年1月30日，Monica KWONG於倫敦的住處被指曾被監視，Matthew TRICKETT當日行動時拍下照片。（起訴書圖片）

鄺表示，離開香港後不久，警方到其香港父母的住所，要求其母親叫她回港。此外，自2024年4月30日起，YearShine的員工和聘用的私家偵探，曾從香港飛往英國尋找鄺。當中一名私家偵探叫卓榮（Wing CHEUK，音譯）為退休警員，也是此案被告袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）的朋友。

事主報警　被告將手機藏入內褲

起訴書指出，袁及卓早已委託被告衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯）及Matthew TRICKETT監視鄺。根據紀錄，衞志良早在2024年1月31日，已獲發一筆經港府經貿辦帳戶開出、 共16,170英鎊的付款，他同日向TRICKETT轉發1,170英鎊，付款註明相信是代表監控的「SV」（surveillance）。TRICKETT曾在1月30日和4月25日，前往鄺在倫敦住處外拍攝。

2024年4月30日，Matthew TRICKETT等人前往Monica KWONG的單位。（起訴書圖片）

今年4月23日，卓榮也向衞支付5,000英鎊。之後TRICKETT與衞同於4月30日上門，曾敲門好幾分鐘，但沒有回應，期間由衞的隨身鏡頭拍下過程。他們離開時，TRICKETT在門外貼上紙條，謊稱「由於安全故障，我們正在檢查所有居民的電箱。 我將在下午6時30回來。」他並自稱為維修部門的戴夫（Dave）。

2024年4月30日，Matthew TRICKETT上門尋找Monica KWONG不果，留下自稱維修人員的紙條。（起訴書圖片）

另一段畫面攝於5月1日，他們再次上門，當中包括卓榮。他們討論一番後，TRICKETT向鄺的門外倒水，敲門稱出現漏水要進行調查。當聽到門後的鄺說受驚後，TRICKETT倒了更多的水，再次敲門要求開門處理問題。

未料到鄺會報警，當警察走近時，TRICKETT驚慌失措，將他手機藏在內褲裡。當局表示，另有8人因調查鄺的行動被捕，但後被釋放。

英控3男違國安｜起訴書：涉監視羅冠聰劉祖廸等人　退役英軍執行英控3男違國安｜起訴書：港府駐倫敦經貿辦經理委託進行敵對活動港府官員被英國以違國安法拘捕　葉劉淑儀：非常嚴厲　很容易觸犯英起訴3男助香港情報部門　外交部駐港公署譴責羅織罪名污蔑香港英國訴3男助香港情報部門　中國駐英使館：強烈譴責英方無理指責
中英關係
英國