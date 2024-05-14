中大專業進修學院9月辦ESG策劃師課程　普通話授課培育大灣區人才

近年不少企業重視ESG表現（環境保護、社會責任及公司治理），中大專業進修學院今年九月推出ESG管理學網上課程，為針對培育大灣區ESG人才，課程將以普通話授課，提供簡體字中文教材，料收生人數目標不超過500人。



國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗（右）和行會成員林正財。(洪芷菁攝)

中文大學專業進修學院將於今年9月開辦ESG 管理學課程予大灣區人士在網上修讀。課程涵蓋認可ESG策劃師相關內容，目標為大灣區培訓更多在 ESG領域具備專業知識和技能的人才。課程備有簡體字中文教材，並以普通話授課。

課程包含15個小時的實時綫上課程和2小時的教學影片，應用「CEPAR」方法、即挑戰（Challenge）、評估（Evaluation）、策劃（Planning）、行動（Action）及檢討（Review）框架，處理ESG的議題提交習作，而評分僅分為及格或不及格。完成課程的學員可以獲由中大專業進修學院(CUSCS)頒發的結業證書、成為國際可持續發展協進會會員、認可ESG規劃師的證書及資格。

有份研究「CEPAR」方法的嶺大學科學教研組主任王沛欣稱，市場上很多ESG課程偏重評級標準或衡量標準，但缺乏簡單工具，讓普通機構解決ESG實務問題。

國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗認為為，課程學員能夠在企業中應用「CEPAR」方法，將可持續發展理念融入業務策略和營運方針，推動社會和環境的積極變革，而大灣區課程收生人數目標不超過二百人。

國際可持續發展協進會去年於英國設立分部，協進會今年再多兩個分部，分別瑞士日內瓦和新加報，前者於本月成立，後者則於下半年成事。而協進會開設的ESG策劃師課程，將於今年第三季拓展至大灣區，正積極推動中東地區推出相關的教育課程。