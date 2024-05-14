ESG｜首個獲認可策劃師課程出爐　中大9月開辦課程

近年ESG（環境保護、社會責任及公司治理）已是企業不可或缺的一部分，甚至是成功的關鍵。國際可持續發展協進會（ICSD）早前推出全港首個認可ESG策劃師CEP®課程，中大將於今年九月課於大灣區開辦相關課程，並以普通話授課，冀培育更多ESG專才。



國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗（右）和行會成員林正財。(洪芷菁攝)

國際可持續發展協進會（ICSD）早前推出全港首個認可ESG策劃師CEP®課程，並以獨創的CEPAR™️五步方法，即挑戰（Challenge）、評估（Evaluation）、策劃（Planning）、行動（Action）及檢討（Review）為課程藍本，培訓學員成為具資格證明的ESG策劃師，助學員協助企業處理可持續發展的問題。

中文大學專業進修學院將於今年9月開辦全新 ESG 課程予大灣區人士在綫修讀。「ESG 系列之ESG 管理學」課程涵蓋認可 ESG策劃師（CEP®）相關內容，冀能為大灣區培訓更多在 ESG領域具備專業知識和技能的人才。此課程備有中文教材及以普通話授課，現已在CUSCS 網站開始接受報名。

國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗指出，現在市場上各類 ESG 的課程欠缺一套實用而簡明的方法去解決 ESG實務的問題，CEPAR®正好填補這一個空缺。他相信，學員能夠在企業中實踐 CEPAR®，將可持續發展理念融入業務策略和營運方針，推動社會和環境的積極變革。

另外，ICSD今月將於瑞士日內瓦成立分部，並在今日與瑞士日內瓦分部進行簽約儀式，亦將於今年第三季將課程拓展至大灣區。每年，ICSD日內瓦分部將為會員提供兩次免費持續進修視頻會議，內容涵蓋可持續發展及 ESG 相關主題，令ICSD 會員受惠於歐洲的可持續發展及 ESG 的先進經驗。

CSEND 聯合創辦人 Prof Raymond Saner 及 Prof Lichia Yiu 指，CSEND 一直致力於推動包容永續的社會經濟成長，「深信透過國際間的合作和知識分享，我們能夠更有效應對全球面臨的挑戰。」

國際可持續發展協進會（ICSD）創會副主席許順福指出，除了去年成立的英國分部和新成立的瑞士目內瓦分部之外，更將於下半年成立新加坡分部，主力在東南亞推廣CEP®課程，現正積極推動中東地區推出相關的教育課程。

認可 ESG 策劃師 （CEP®） 課程現可於三大院校報讀；包括由中文大學專業進修學院舉辦的「可持續銀行與金融」課程、香港管理專業協會舉辦的「ESG策劃行政人員」證書課程、以及嶺南大學 LIFE舉辦「ESG投資」行政人員證書。課程開辦兩年以來有超過3,000人報讀，CEPAR®五步法亦是課程的核心內容。