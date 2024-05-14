的士加價｜行會批准的士落旗加$2　跳錶加一至兩毫　7.14生效

政府宣布，行政會議今日（14日）通過三類的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士則由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元。首次跳錶加2毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫，其他附加收費則維持不變，新收費今年7月14日生效。



根據政府的建議，加權平均加幅為8.98%；市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為8.86%、9.56%及10.92%，較業界提出的方案的加價幅度為低。



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運輸及物流局：已充分考慮市民的接受程度、從業員收入

運輸及物流局表示，政府檢視的士業加價申請後，行政長官會同行會已批准的士調整收費，包括三類的士落旗一律加2元，首段及後段跳錶分別加2毫及1毫，並會先訂立後審議，政府5月22日會向立法會提交修訂，新收費將於今年7月14日開始生效。

該局發言人強調，加價無疑會增加乘客的交通開支，政府審批是次加價申請時，已充分考慮各項因素，包括市民的接受程度、的士營運成本的轉變和從業員的收入，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等，並在維持的士營運的財務可行性和公眾接受程度這兩方面取得平衡。

大嶼山的士加幅近11%高於另兩種的士

根據政府的建議，市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為8.86%、9.56%及10.92%，加權平均加幅為8.98%，較業界提出的方案的加價幅度為低。

該局表示，數據顯示在現行的士收費水平下，的士業界確實面臨維持其營運的財務可行性的困難，業界希望的士加價會有助增加前線司機收入和吸引更多新人入行，同時鼓勵的士從業員改善服務和投資更多新設備，以提升整體的士服務質素，促進業界的長遠健康發展。

根據營運數據，市區及新界的士的租車司機在2023年的每月平均淨收入在撇除通脹後，較2019年的水平輕微上升，但大嶼山的士的租車司機的每月平均淨收入則錄得下跌。車主司機和出租車主在二2023年的每月平均淨收入亦較2019年大幅下降。