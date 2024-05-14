社工註冊局｜增即時除牌機制　虐兒及危害國安可即釘牌　不設申訴

行政會議今日（14日）通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，當中包括引入即時除牌機制，勞福局指，現有條例下未設即時除牌制度，然而社工註冊有效期為12個月，如一名社工在註冊或續牌後干犯罪行，其註冊仍會有效，認為情況不妥，因而建議新增即時除牌制度。



修例也包括要求所有成員上任前均須宣誓，成員未來要在限定時間簽署誓言，由局長視乎具體情況，決定是否信納其宣誓是否真心及真誠。問到會否將宣誓要求擴展至其他與勞福議題相關的法定組織，勞福局稱席上討論的宣誓只適用於社工註冊局。



行會今日（14日）通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，如社工被裁定干犯附表2所列罪行，如虐待兒童、強姦、謀殺等罪行，將永久從註冊紀錄冊中永久，且不設申訴。（資料圖片）

行會今日通過修訂社會工作者註冊條例，其中包括建議增設即時除牌的機制。現有條例訂明，社工被裁定干犯令社工專業的聲譽受損及可判處監禁的罪行，可永久或五年期內從註冊紀錄冊中除名，有關社工可在28日內提出書面申述；如社工被裁定干犯附表2所列罪行，如虐待兒童、強姦、謀殺等罪行，將永久從註冊紀錄冊中永久，且不設申訴。

孫玉菡解釋，現有條例不設即時除牌制度，社工註冊有效期為12個月，如一名社工在註冊或續牌後干犯罪行，其註冊仍會有效，認為情況不妥，因而建議新增即時除牌制度。

如何尋出干犯罪行社工由改組後註冊局決定 孫玉菡：政府不會介入

但他指，日後怎樣設立機制主動尋出干犯罪行的社工、或當中某些「線」怎樣劃，例如何謂「令社工專業的聲譽受損的罪行」，他期望留待改組後的社工註冊局決定，政府不會介入。

行會今日（14日）通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，修例要求所有成員上任前均須宣誓。（蘇煒然攝）

註冊局成員宣誓 勞福局局長會視乎具體情況決定是否信納真心真誠

除即時除牌機制，修例也包括要求所有成員上任前均須宣誓。孫玉菡指，成員未來要在限定時間須簽署誓言，勞福局局長也會視乎具體情況，決定是否信納其宣誓是否真心及真誠。

孫玉菡指，社工註冊局是法定機構，有重要的公權力，宣誓是理所當然，並稱宣誓其實很簡單，只有兩點要求：擁護基本法、及效忠特別行政區，非常清晰。

問到會否將宣誓要求擴展至其他與勞福議題相關的法定組織，孫玉菡指，席上所講的宣誓只適用於社工註冊局。

至於修例建議的社工註冊局改組，由原定15名成員，增至27名成員。27名成員中，8名由註冊社工選出的選委成員不變，委任成員則由6名增至17名，當中至少有五名是社工；另有包括兩名政府代表，其中一位政府代表會是註冊社工得公職人士，即整體而言，社工仍佔14人。

勞工及福利局局長孫玉菡。（黃浩謙攝）

孫玉菡指，社工至少佔14人，是想維持社工為主體，同時希望藉以引進多元聲音到註冊局，例如引進在學府中的社工、管理階層社工、前線社工等，更好地平衡公眾利益與社工專業。至於非社工的成員，他認為不需要指明其專業，可因應需要決定。

修例也提及社工的持續進修，會賦權註冊局訂立相關要求，孫玉菡指，社工註冊局未來要花時間與業界就此作商討，並訂立要求，其後如社工不符相關持續進修的要求，可不獲續牌。

被問到有否諮詢業界，孫玉菡指該局管治有完善的迫切性，有為政府要行政主導，立法過程會聽業界意見。他又指，將會與現屆社工註冊局15位委員會面，講解相關修例。